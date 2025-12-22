Para conmemorar el 97 Día de la Madre, el Ministerio de Justicia realizó ceremonia de banderas

Semarang (ANTARA) – La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho celebró una ceremonia de bandera para conmemorar el 97º Día de la Madre (PHI) en el patio de la oficina regional el lunes (22/12).

Como forma de agradecimiento a las madres y mujeres indonesias, como en años anteriores, todos los funcionarios de la ceremonia de PHI fueron interpretados por empleadas.

Delmawati, jefa del Departamento de Legislación y Desarrollo Legal (P3H), actúa como inspectora de ceremonias.

Al leer las declaraciones escritas de la Ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, la jefa de la División P3H enfatizó que PHI es una forma de reconocimiento de la nación indonesia por la lucha y la dedicación de las mujeres para obtener y cumplir la independencia.

«Esta conmemoración no es meramente ceremonial y no es una celebración del ‘Día de la Madre’ como se entiende en algunas culturas», enfatiza Delmawati.

«Sin embargo, es un profundo reconocimiento para todas las mujeres indonesias en todos sus roles y capacidades, ya sea en la familia, la comunidad, el país o el Estado», continuó.

En la trayectoria histórica de este país, explicó la jefa de la división P3H, las mujeres indonesias se han convertido en agentes de cambio, impulsando la innovación, luchando por la justicia y fortaleciendo los valores humanos.

Delmawati dijo que a pesar de varios desafíos: dobles cargas, estigmatización, falta de acceso y violencia de género, las mujeres nunca dejan de luchar. Con resiliencia, creatividad y poder de lucha, las mujeres continúan demostrando que el progreso de la nación nunca está separado del progreso de las mujeres.

En 2025, el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de la República de Indonesia lleva el tema: «Las mujeres son poderosas y creativas, hacia una Indonesia dorada en 2045».

Este tema, afirmó la responsable de la división P3H, nos recuerda que las mujeres no son sólo las beneficiarias del desarrollo, sino también las principales impulsoras del cambio.

Las mujeres indonesias, continuó Delmawati, trabajan bajo diversas limitaciones, pero siguen siendo los pilares de la economía familiar, guardianas de los valores culturales, líderes comunitarias, innovadoras tecnológicas, actores empresariales y guardianas de la sostenibilidad de la vida.

Otra esencia, dijo el jefe de la división P3H, es que PHI es también un espacio de reflexión y valoración para todas las mujeres indonesias, independientemente de su origen social, profesional, cultural o regional.

Desde mujeres que trabajan en zonas costeras hasta mujeres que trabajan en zonas urbanas; desde mujeres en mipymes, agricultoras, trabajadoras, trabajadoras de la salud y educadoras hasta quienes trabajan en el gobierno, la política, los deportes, las artes y la tecnología, todas han hecho contribuciones reales a la nación.

A la ceremonia de PHI asistieron el jefe de la oficina regional de Java Central del Ministerio de Derecho, Heni Susila Wardoyo, el jefe de la oficina regional de Java Central del Ministerio de Derechos Humanos, Mustafa Beleng, el jefe del Departamento de Servicios Jurídicos, Tjasdirin, funcionarios directivos y no directivos, así como todos los empleados del Ministerio de Derecho y del Ministerio de Derechos Humanos de Java Central.