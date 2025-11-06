Para apoyar la seguridad alimentaria, DWP Kemenkum Central Java tiene un programa de jardinería

Semarang (ANTARA) – Dharma Wanita PBB (DWP) La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Justicia llevó a cabo un programa de jardinería el jueves como una forma de apoyo a la seguridad alimentaria a nivel doméstico.

Esta actividad se llevó a cabo en el Centro de Capacitación Jurídica de Java Central, distrito de Ngaliyan, en colaboración con el Servicio de Agricultura de la ciudad de Semarang.

Este programa es un intento de utilizar tierras hereditarias para cultivos agrícolas. A través de esta actividad esperamos que las personas se sientan inspiradas a utilizar sus propios jardines como fuente de alimento y nutrición para sus familias.

«El DWP puede dar ejemplo a la comunidad local al utilizar tierras patrimoniales como fuente de alimento y nutrición para la familia», dijo Wiwik Heni Susila Wardoyo, presidente de la Oficina Regional del DWP del Ministerio de Derecho y Tecnología de Java Central, en la inauguración de la actividad.

En la ocasión, el presidente del DWP, junto con los miembros, también sembraron semillas y plantaron varias plantas de toga y vegetales, incluidos chiles, hojas de mostaza, apio, cúrcuma, albahaca, jengibre, pandan, berenjenas y tomates.

Antes de comenzar la siembra, representantes del Servicio de Agricultura de la ciudad de Semarang explicaron el concepto de agricultura urbana, las técnicas para transferir plantas de bolsas de plástico al suelo, así como métodos para controlar plagas y enfermedades de las plantas.

A través de este programa, el DWP Kemenkum Central Java espera fomentar la realización de la independencia alimentaria de las familias y aumentar la conciencia pública sobre la agricultura en sus propios entornos domésticos.