Papros dividió Rp2.9 mil millones a 38 socios promovidos

SEMARANG (Antara) – PT Papros ha promovido Rp2.9 mil millones en fondos de asociación durante 2025 a 38 socios promovidos por la National Pharmaceutical Company.

El director interino de PT Papros Ida Rahmi Kurniasih en Semarang el jueves, dijo que 38 socios promovidos se distribuyeron en Jabodetabek, Java Central, Java Occidental y Java Oriental.

Explicó que la responsabilidad social y ambiental de Papros (TJSL) se centró en el empoderamiento de las MIPYME para que estos activistas de microfunciosidad pudieran subir a la clase y competir en un mercado más amplio.

Agregó que el apoyo brindado no solo se limitaba a financiero, sino que también fue diseñado como una extensa estrategia de empoderamiento.

«Papros se acumula que apoya los ecosistemas para las MIPYME a través de un proceso de selección bastante estricto al elegir socios promocionados que tienen compromiso y potencial para desarrollarse», dijo.

Los socios promovidos, continuó, recibieron pautas que incluyen un aumento en la capacidad de producción, la aplicación de prácticas comerciales sostenibles, para fortalecer la gestión financiera simple y transparente.

Además, continuó, también se alienta a los socios a usar plataformas digitales de manera más intensiva para expandir su alcance comercial y tener la competitividad para ir a la clase y penetrar en un mercado más amplio.

Mientras que el presidente de la asociación de negocios de Micro y de tamaño mediano, Syahnan Phalipi, agregó que el programa actual de responsabilidad social corporativa tenía como objetivo mejorar el rendimiento de las MSMES.

«Este es uno de los pasos estratégicos y es muy útil porque las MIPYME son la columna vertebral de la economía nacional», dijo.

Es por eso que continuó, el apoyo comercial en forma de capacitación, accesibilidad, ayuda, financiamiento, marketing, digitalización ayudará a aumentar la competitividad de los empresarios en medio de la competencia global.

‘Esperamos que la RSE no solo esté a corto plazo, sino que también debe ser sostenible y en el objetivo, de modo que un ecosistema comercial más saludable,

Aumento del empleo, así como la expansión de la contribución de MIPYME a la economía nacional «, dijo.