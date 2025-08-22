Pamki enfatizó la importancia de la microbiología clínica en la precisión del tratamiento

SEMARANG (Antara) – La Asociación de Especialistas en Microbiología Clínica Indonesia (PAMKI) señala la importancia de la microbiología clínica en la precisión del tratamiento en el mundo de la medicina moderna, en particular con enfermedades infecciosas.

Presidente de Pamki Prof. DR. El Dr. Anis Karuniawati, en Semarang, explicó el viernes que el Programa de Estudio de Especialistas en Microbiología Clínica (SPMK) había estado a principios de la década de 1990.

«En el laboratorio, si la patología de las clínicas, la anatomiepatología ha existido anteriormente. Entonces, (SPMK) es realmente más joven», dijo durante el Congreso Nacional de Pamki.

Dijo que las instalaciones y las drogas del examen microbiológico no se consideraron importantes, aunque los tipos de microbios eran muy diversos y el tratamiento era diferente.

«Debido a que parece que las enfermedades infecciosas son solo el remedio para los antibióticos, sí, sin saber lo que causa. De hecho, no se puede tratar con estos antibióticos», dijo.

En el transcurso del tiempo, especialmente cuando el Golfo de Pandemic Covid-19, dijo, la conciencia de la importancia del examen microbiológico clínico fue mayor para determinar el manejo del tratamiento.

Profesor Clínica de Microbiología FK Airlangga University Prof. DR. El Dr. Kunaman, agregó que la profesión de médicos especializados de microbiología clínica ha experimentado un desarrollo importante desde 2005.

Si la microbiología trabajó previamente en el laboratorio, dijo, ahora también están directamente involucrados en discusiones clínicas con el médico responsable del paciente.

«Con la participación directa, la precisión de los antibióticos aumenta y los errores en la terapia disminuyen bruscamente. Esto hace que el tratamiento sea más enfocado y los costos de mantenimiento más eficientes», dijo.

Mientras tanto, el Director del Dr. Cariaadi Semaria Dr. Agus Akhmadi también la importancia de la precisión en el uso de antibióticos, a saber, investigando la microbiología clínica.

Dio un ejemplo de su experiencia cuando acompañó a su hijo que se convirtió en un paciente covid-19 en 2020 con una condición crítica.

«El tratamiento de las infecciones debe basarse en datos microbiológicos, no solo en el hábito de dar medicamentos. En el hospital ahora trabajamos junto con médicos de microbiología para que los antibióticos se administren según la cultura», dijo.

Por lo tanto, dijo, se espera que los pacientes se recuperen más rápido, el tiempo de tratamiento se puede acortar y el uso de medicamentos costosos puede reducirse.

El Congreso Nacional de Pamki tiene lugar cada tres años, y este año la ciudad de Semarang, el anfitrión, con la agenda más importante del Congreso la elección del Presidente de Pamki para el período 2025-2028,

Junto con el Congreso, se celebró una reunión científica en la forma lugar de trabajo y simposios en torno a enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus o hongos.

