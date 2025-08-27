Optimización de los servicios de salud de los participantes de JKN en las Faskes

SEMARANG (Antara) – El Programa Nacional de Seguro de Salud (JKN) continúa ofreciendo protección de la salud a todas las personas indonesias. Ilimitado en el centro de salud de primer nivel (FKTP), pero los participantes de JKN tienen acceso a los servicios de salud en el Centro de Salud de Referencia Avanzada (FKRTL) de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Como At, ASIH (34), residente de Deliksari, Semarang City, se sintió muy ayudado por el programa JKN cuando el niño cayó enfermo.

«Mi hijo ha estado enfermo durante dos semanas, no curando y toser. Al principio, hace cuatro días traje a mi hijo a mi FKTP en la Clínica Mardi Mulya para buscar tratamiento», dijo ASIH, en Semarang, el miércoles (27/27).

Mientras estaba en FKTP, el hijo de Muhammad Habibi Anwar (11) fue tratado de inmediato por un médico y drogas administradas de acuerdo con indicaciones médicas. El oficial administrativo tampoco se cobra para completar los documentos de registro. Solo muestra la tarjeta JKN, incluso si no usa una tarjeta JKN, puede mostrar la tarjeta de identidad de un niño (KIA).

«Vi la condición de Anwar, hasta cuatro días no hubo cambios en la mejora, el cuerpo de Anwar todavía estaba caliente, por lo que se le pidió a la clínica que realizara controles de sangre en el laboratorio. Según los resultados de los controles de sangre, los resultados de la investigación de los glóbulos blancos fueron muy altos, a las 11 p.m., inmediatamente tomé a las 11 p.m.

Reconoció que esta vez Anwar se enfermó de una dieta desfavorable y regular últimamente, hay momentos en que Anwar no quiere comer con alguien. Se dio cuenta de que esta condición cada vez más dramáticamente la inmune de Anwar y el médico en los primeros auxilios de Anwar encontraron los pulmones de las bacterias de Anwar.

ASIH y la familia, sin embargo, se sintieron muy felices, la compañía donde el padre de Anwar trabajó para registrar a los empleados y familiares como participantes de los programas JKN. Entonces él y su familia pueden beneficiarse de los servicios de salud en momentos críticos.

«Si no tengo JKN, por supuesto, suficientes objeciones, especialmente porque Anwar está enfermo durante semanas hasta que finalmente tengo que ir al hospital. Con la existencia de JKN, Anwar puede obtener hospitalización en la segunda clase, incluso ahora no tengo costos en absoluto», dijo.

El Jefe de BPJS Health Semarang Branch Sari Quratul Ainy dijo que BPJS Health continúa mejorando la calidad de los servicios de varios aspectos, tanto los servicios administrativos como de salud. Espera que tanto los participantes como los centros de salud puedan tener el mismo concepto, así como los derechos y obligaciones y la corriente de los servicios de salud JKN.

«Uno de ellos es a través del JKN -Servicebelofte en FKTP y FKRTL, fomentamos todas las instalaciones de salud en la Regencia de Semarang City y Demak a proporcionar servicios máximos para todos los participantes de JKN», dijo.

Para los servicios en FKRTL de la gerencia a las filas de los oficiales médicos, la transformación de la calidad del servicio debe soportar que sea fácil, rápida y equivalente a los participantes de JKN. Sobre la promesa del servicio JKN, hay seis puntos que deben cumplirse.

«Este JKN -ServiceBlofte ofrece claridad a los participantes con respecto a los servicios que tienen el derecho de recibir. Para que los participantes puedan ser más proactivos al usar sus derechos, y este servicio promete como uno de los estándares de calidad del servicio que deben estar ocupados por cada centro de salud», dijo Sari.

Los participantes que desean acceso a los servicios de salud pueden visitar primero las instalaciones FKTP. Si los participantes necesitan más tratamiento de acuerdo con indicaciones médicas, el participante recibirá una carta de referencia a FKRTL.

«Además de un estado de emergencia, los participantes pueden ir directamente a los primeros auxilios, tanto en centros de salud que han colaborado y que no han funcionado con la salud de los BPJ», dijo.