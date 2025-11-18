Operación Cebra Candi 2025 incrementa la disciplina vial del público

Magelang (ANTARA) – La Operación Zebra Candi 2025, que durará 14 días, del 17 al 30 de noviembre de 2025, tiene como objetivo aumentar la disciplina comunitaria en el tráfico y crear una seguridad vial segura, cómoda y protegida.

La jefa de policía de Magelang, AKBP, Anita Indah Setyaningrum, en Magelang, dijo el lunes que esta actividad fue un impulso para llevar a cabo controles finales sobre la preparación del personal, el equipo y la infraestructura que se utilizarían durante la operación.

Explicó que la implementación de la Operación Cebra Candi 2025 se está llevando a cabo con una composición de 40 por ciento de actividades preventivas, 40 por ciento de actividades de prevención y 20 por ciento de aplicación de la ley (gakkum), las cuales se llevarán a cabo de manera mesurada y humana.

La aplicación de la ley en esta operación se lleva a cabo a través de un mecanismo de emisión de multas basado en la Aplicación Electrónica de las Leyes de Tránsito (ETLE), como un esfuerzo por aumentar la transparencia y la eficacia en el procesamiento de infracciones de tránsito.

El jefe policial explicó varias infracciones por las que se perseguía al ETLE, como no usar casco SNI, no usar cinturón de seguridad, conducir con más de una persona e incluso conducir bajo los efectos del alcohol.

Dijo que los puntos propensos a violaciones en el área de la ciudad de Magelang son de particular importancia y que se intensificarán las patrullas y la vigilancia durante la operación.

Espera que a través de la Operación Cebra Candi 2025 se pueda minimizar el número de infracciones de tránsito y accidentes, acompañado de una mayor conciencia pública sobre el orden y la disciplina en el tránsito.

El jefe de policía dijo que los ocho objetivos prioritarios de la Operación Zebra Candi 2025 son no usar cinturón de seguridad, carreras ilegales, Over Dimension Over Loading (ODOL), usar un teléfono móvil mientras se conduce, no usar casco SNI, violar señales y marcas, violar APILL y conducir bajo los efectos del alcohol.

A través de la implementación de la Operación Zebra Candi 2025, la policía de la ciudad de Magelang enfatizó su compromiso de crear condiciones de tráfico seguras, ordenadas y cómodas para toda la comunidad y apoyar la realización fluida de las actividades antes de fin de año.