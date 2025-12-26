Ono Solo pretende ofrecer un menú indonesio

Solo (ANTARA) – Uno de los lugares culinarios de la ciudad de Surakarta, Java Central, Ono Solo Coffee & Eatery tiene como objetivo presentar un menú indonesio entre los muchos cafés y restaurantes que sirven delicias culinarias occidentales típicas.

Este compromiso también fue evidente durante la celebración del tercer aniversario el domingo (21/12). Uno de los menús que se sirven a los invitados es el mangut de salmón.

El chef FX Berliando Setya Mukti, basado en la cocina indonesia, explicó que el equipo de cocina está comprometido a mostrar la riqueza de las especias indonesias, que suman más de 300 variedades.

«Enfatizamos la cultura del sabor, de hecho enfatizamos el sabor de la comida tradicional. Casualmente, mi base es la comida indonesia y quiero enfatizar las especias en Indonesia», explicó.

La inclusión del menú de salmón mangut, afirma, es una innovación que combina técnicas de pesca occidentales con fuertes sabores indonesios.

Además del salmón Mangut, Ono Solo también presenta platos como Rawon Iga.

El propietario de Ono Solo Coffee & Eatery, Teddy Damar, espera que su negocio evolucione aún más el próximo año y sea ampliamente conocido como el principal destino de turismo culinario en Solo. En respuesta a la competencia culinaria cada vez más feroz, Teddy destacó la superioridad de su concepto de construcción.

«Mi concepto es un edificio contemporáneo como el actual. Así, cuando la gente entra en Joglo, puede sentir la atmósfera de Java. Quiero incorporar un porcentaje más indonesio», dijo Teddy.