OJK Purwokerto señala que el sector de servicios financieros en Banyumas Raya está creciendo de manera constante

Purwokerto, Java Central (ANTARA) – La Oficina de Purwokerto de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) estima que el estado del sector de servicios financieros en Banyumas Raya se mantendrá estable y mostrará un crecimiento positivo en 2025, especialmente en el sector bancario, en medio de una alta incertidumbre en la economía y los mercados financieros globales.

«El desempeño del sector de servicios financieros en el área operativa de OJK Purwokerto, que cubre los distritos de Banyumas, Cilacap, Purbalingga y Banjarnegara (Banyumas Raya), sigue siendo sólido y está creciendo positivamente, impulsado principalmente por el sector bancario, a pesar de que la dinámica global todavía está llena de desafíos», dijo el jefe de la oficina de OJK Purwokerto, Haramain Billady, en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, el jueves.

Dijo que hasta finales de octubre de 2025, OJK registró que el desempeño bancario de los bancos comerciales y los Bancos Populares de Crédito/Sharia (BPR/S) en Banyumas Raya en términos de activos, fondos de terceros (DPK) y crédito crecieron un 5,51 por ciento cada uno.año tras año/interanual), 5,19 por ciento (interanual) y 4,17 por ciento (interanual).

Según él, este desempeño fue respaldado principalmente por los bancos comerciales en el área de oficinas de Purwokerto OJK, que registraron un crecimiento de activos del 5,21 por ciento (interanual), DPK del 6,05 por ciento (interanual) y un crecimiento del crédito del 4,99 por ciento (interanual).

Mientras tanto, dijo, el desempeño de BPR/S en el área operativa de OJK Purwokerto mostró una ligera contracción hasta octubre de 2025, con activos disminuyendo un 2,91 por ciento (interanual), DPK un 1,48 por ciento (interanual) y los contratos de crédito un 4,25 por ciento (interanual).

«El nivel de crédito problemático o préstamo moroso «El BPR/S (NPL) sigue siendo relativamente alto, con un 22,63 por ciento», dijo.

Dijo que la elevada morosidad se vio afectada por el proceso de reestructuración de normalización crediticia de COVID-19, que requirió que BPR/S ajustara la calidad de la cartera de préstamos de estímulo pandémico, que se consideró insostenible según los resultados de la evaluación.

En términos de distribución de cartera, la distribución de crédito o financiamiento de BPR/S todavía está dominada por el crédito productivo, especialmente el crédito de capital de trabajo, con una participación del 54 por ciento.

Según él, el crédito se distribuyó principalmente al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), con una participación del 52 por ciento de la distribución total del crédito, principalmente en los sectores no corporativos, mayorista y minorista y construcción.

Mientras tanto, en el sector de los mercados de capitales, continuó, el número de inversores en acciones y fondos mutuos en el área operativa de Purwokerto OJK aumentó un 27,93 por ciento (interanual) y un 22,57 por ciento (interanual), respectivamente, hasta agosto de 2025.

«A este aumento le siguió un aumento en el valor de las transacciones de 1,47 billones de rupias, o un crecimiento del 116,51 por ciento, dominado por inversores de entre 21 y 30 años», dijo.

En el sector financiero no bancario (IKNB), las instituciones de microfinanzas (LKM) registraron un crecimiento de los depósitos del 3,19 por ciento y del 20,15 por ciento de los créditos, aunque los activos totales cayeron ligeramente del 3,15 por ciento.

Según él, la financiación total de las empresas financieras alcanzará los 4,047 billones de rupias en octubre de 2025, la mayoría en los sectores mayorista, minorista y de reparación de automóviles.

«En los sectores de seguros de vida y seguros generales convencionales, las primas cayeron un 26,41 por ciento (interanual) a 398.780 millones de IDR», dijo.

En el ámbito de la educación y protección del consumidor, dijo, de enero a diciembre de 2025, la Oficina OJK Purwokerto recibió 1.124 quejas de consumidores de servicios financieros y 12.258 solicitudes de información de deudores a través del Sistema de Servicios de Información Financiera (SLIK).

Además, continuó, OJK Purwokerto ha realizado 116 actividades de educación financiera, llegando a 144.773 personas de diferentes segmentos de la sociedad.

«Continuaremos monitoreando los desarrollos en el sector de servicios financieros y fortaleciendo las sinergias con el gobierno y otras partes interesadas para mantener la estabilidad del sistema financiero en medio de la dinámica global y nacional», dijo Haramain.

