OJK Java Central: No tenga miedo de denunciar a los «deudores» traviesos.

Semarang (ANTARA) – El jefe de la Autoridad de Servicios Financieros de Java Central (OJK), Hidayat Prabowo, pidió al público que no tenga miedo de denunciar si experimentan acciones desagradables o intimidación por parte de agencia de cobranza o agencia de cobranza.

«‘agencia de cobranza de deudas Es una profesión permitida pero debe haber normas y ética. Si hay alguna infracción, infórmela inmediatamente al OJK. «Tomaremos medidas enérgicas», dijo el lunes en Semarang.

Según él, practicar agencia de cobranza Al cobrar deudas de clientes o deudores, deben cumplir con las reglas, estándares y ética aplicables.

Para Java Central y la Región Especial de Yogyakarta (DIY), pidió al público que informe inmediatamente si nota prácticas de facturación que violen las disposiciones.

Destacó que trastoca a la sociedad agencia de cobranza Puede presentar una reclamación por escrito a través del contacto 157 o acudir directamente a la oficina de OJK más cercana.

Sin embargo, dijo que la protección al consumidor sólo se brinda si el proveedor de servicios financieros que cobra la factura es legal y tiene licencia, y si el cliente es de buena fe.

En cuanto a los préstamos en línea (pinjol) es ilegal, Hidayat enfatizó que el OJK aún puede tomar medidas agencia de cobranza que realicen prácticas de facturación fuera de las normas.

Varias empresas legales de servicios financieros han recibido cartas de advertencia por violar el Código de Ética y Conducta Empresarial de Servicios Financieros, pero esto es diferente de las empresas ilegales.

También brinda consejos para la comunidad, especialmente aquellos que tratan con el público. agencia de cobranza en un lugar público.

“No duden en denunciar esto a las autoridades ya que violar las prácticas de facturación podría ser un acto criminal”, subrayó.

Mientras tanto, el director de supervisión de conducta de servicios financieros, educación, protección del consumidor y servicios de gestión estratégica de Java Central, OJK Taufik Andriawan, añadió que cada informe se evaluará en función de dos requisitos principales.

«En primer lugar, el informe debe ir acompañado de pruebas suficientes. En segundo lugar, el periodista debe tener buenas intenciones para resolver el problema. Luego lo abordaremos», dijo.

OJK Central Java también insta al público a no dudar en utilizar los canales oficiales para denunciar facturas no conformes para garantizar una protección óptima.

Lea también: Central Java OJK fortalece la educación financiera a través del papel de babinsa