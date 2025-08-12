OJK Central Java Push Digital Literacy MISMES evitan fraude

SEMARANG (Antara) – La Autoridad Central de Servicios Financieros de Java (OJK) alienta a las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYME) a ser alfabetizadas digitalmente para maximizar el potencial económico, mientras que el riesgo de fraude se minimiza.

«Uso ‘transacción digital«Eso ya está muy extendido», dijo el jefe de OJK Central Java Hidayat Pabowo durante el «Día de la Innovación Financiera Digital 2025» en Semarang, el martes.

Dio un ejemplo durante el evento SOLO Raya Great Sale, de RP10 billones del valor de transacción, que es una cantidad de RP3.5 billones de los mismos o transacciones digitales del 35 por ciento utilizando QRIS.

Según él, el desarrollo de la tecnología debe estar de acuerdo con el aumento de la alfabetización digital financiera, como los casos desenfrenados de fraude debido a las transacciones digitales.

«Entonces, nuestra tarea es la educación para aumentar la educación financiera y de acuerdo con el aumento de la alfabetización digital», dijo.

Dijo que la protección del consumidor OJK continuó funcionando fortaleciendo canales de quejas como el Centro de Indonesia contra la estafa (IACS) para seguir rápidamente los casos de fraude digital.

De hecho, dijo, también fomentan la cooperación con varias partes y hacen que los consumidores sean asignaturas educativas.

«Después de haberlos entregado, también les preguntamos, completan su capacidad para transferirse a otros. Al entorno familiar, el entorno comunitario y otros», dijo Hidayat.

El Secretario Regional de Java Central Sumarno dijo que la digitalización financiera para el sector MIPYME era muy importante y que ya no se evita.

Según él, un sistema está registrando permanentemente todas las transacciones financieras para minimizar las oportunidades de abuso o errores.

Dijo que muchas personas se habían cambiado al uso de QRI como una forma de pago de no, por lo que las compañías de PYME también deben poder seguir la tendencia.

Por otro lado, dijo, las compañías de PYME también deben estar equipadas con alfabetización digital financiera para evitar fraude.

Mientras tanto, el jefe de la supervisión ejecutiva de la tecnología del sector financiero, los activos financieros digitales y los criptográficos, Ojk Hasan Fawzi, dijo que la actividad marcó la actividad durante dos años y la supervisión de innovaciones financieras en el sector financiero, activos digitales y activos criptográficos.

Al mismo tiempo, también se lanzaron las pautas de seguridad cibernética para la industria nacional de activos digitales, así como las solicitudes de apoyo a los ecosistemas de agricultores de lácteos a través de la cooperación con organizaciones laborales internacionales (OIT) respaldadas por el gobierno suizo.

Hasta julio de 2025, la asociación de los organizadores alternativos de solvencia y la agregación de los servicios financieros han organizado la cooperación con más de 1,000 servicios financieros, lo que resulta en un valor de asociación de no menos de RP2.25 billones por mes.

«Esto ofrece acceso inclusivo a los consumidores, así como oportunidades para aumentar los ingresos de los servicios financieros», dijo Fawzi.

