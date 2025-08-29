OJK Central Java: La condición del sector de servicios financieros sigue siendo estable

SEMARANG (Antara) – La Autoridad Central de Servicios Financieros de Java (OJK) (Java central) dijo que la condición del sector de servicios financieros, en particular la banca en la región, fue estable a partir de junio de 2025 por liquidez adecuada y el nivel de riesgo mantenido.

Jefe de Java Central Ojk Hidayat Pabowo en Semarang dijo el viernes que los activos bancarios en Java Central crecieron un 1.69 por ciento (año por año/Yoy) a RP591.02 billones.

Los fondos de terceros (DPK) aumentaron en un 1,67 por ciento (yoj) a RP468.90 billones, y el crédito distribuido aumentó un 1,80 por ciento (yo -y) a RP421.88 billones.

Para los bancos comerciales, dijo, los activos de los bancos comerciales en Java Central crecieron con 1.60 por ciento (YEJ) o con RP539.45 billones.

Además, según él, seguido por el crecimiento de los bancos comerciales de DPK con RP429.01 billones, un aumento del 1.53 por ciento (YEJ) y los préstamos comerciales totales en Java central lograron RP383.30 billones, un aumento del 1.76 por ciento (YEJ).

«NPLS (préstamos problemáticos) Los bancos comerciales brutos en Java central cayeron del mes pasado a RP18.03 billones o 4.70 por ciento, respaldados por la mejora en el sector de rendimiento y al por menor con una disminución en NPL en -0.36 por ciento (JUJ)», dijo.

Explicó que el rendimiento de la mediación de los bancos comerciales en Java central se mantuvo con una relación de préstamo a depósito total (LDR) de 89.34 por ciento para que aún pudiera canalizar el crédito y satisfacer las necesidades de la comunidad.

«Para mantener el nivel de NPL, la FSA continúa realizando una supervisión intensiva en el banco y ordene al banco que forme una pérdida adecuada de valor (CKPN) de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo.

Para el desempeño de la banca islámica en Java central, dijo, registró un crecimiento positivo en términos de activos, crecimiento del 9.82 por ciento (yoj), seguido de un crecimiento de DPK que creció con un valor nominal de RP37.6 con 9.19 por ciento (yo -y).

«El financiamiento distribuido creció en un 11.84 por ciento (yo -y) con un valor nominal de RP34.41 billones con una relación NPF (préstamo problemático) del 5.11 por ciento», dijo.

El desempeño positivo también fue registrado por el Banco Popular Economy (BPR) o BPR Sharia, dijo, con un crecimiento de activos del 2.60 por ciento (YEJ).

«DPK BPR/s en Java central creció en un 3,24 por ciento (yo -YO) de RP39.89 billones con un préstamo total de BPR/S que alcanzó RP38.58 billones de hasta 2.23 por ciento (yoj)», dijo.

