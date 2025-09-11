Oficina Regional de Kemenkum Socialización de Java Central de Posbankum en Kebumen Regency

TEMANGGUNG (Antara) – La Oficina Regional (Kanwil) del Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central se convirtió en una persona de recursos en la socialización de la formación de la Ayuda Legal de la Villa/Village Post (Posbankum) organizada por la Secretaría Regional de la Regencia de Kebumen.

Jefe de la Oficina Regional de Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoyo en Semarang, el jueves, enfatizó que Posbankum es una respuesta rápida para satisfacer las necesidades de la comunidad de asistencia legal que está incluida y fácilmente accesible.

«Más tarde, cada jefe de aldeas de Lurah está autorizado para nombrar a dos personas paralgales del entorno local que recibirá capacitación de la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y Asuntos Legales en la Organización de Asistencia Legal Acreditada (OBH)», dijo.

«Se espera que este asistente legal ofrezca servicios de emergencia legal fundamental y se convierta en una persona de contacto entre la comunidad y las instituciones para la ayuda legal», continuó.

El jefe de la sección legal de la Secretaría Regional de Kebumen, Ahmad Harun, reveló que la formación de Posbankum era uno de los programas nacionales del gobierno para expandir el acceso al juez de la comunidad.

«Se espera que la existencia de Posbankum en cada aldea y Kelurahan sea un medio de comunidad en la obtención rápida, fácil y asequible de asistencia legal», dijo.

Además de la oficina regional del Ministerio Coordinador de Java Central, también había un orador invitado, Toha Masrur junto con Tholid Muntaha de Lpkbhi Uin Walisongo Semarang y es Rowiyan de la Oficina de Empoderamiento y Empoderamiento Dorp de Dorpos de Kebumen.