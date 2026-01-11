Oficina de Salud: se sospecha que 658 personas en Grobogan Regency han sido afectadas por intoxicación por MBG en varias escuelas

Grobogan (ANTARA) – El Servicio de Salud de Grobogan Regency (Dinkes), Java Central, registró que 658 personas se vieron afectadas por una presunta intoxicación por alimentos nutritivos gratuitos (MBG) que ocurrió del viernes (1/1) al sábado (10/1) en varias escuelas y unidades educativas en el distrito de Gubug.

El jefe de la Oficina de Salud de Grobogan Regency, Djatmiko en Grobogan, dijo el domingo que las víctimas estaban repartidas en varios lugares, desde escuelas secundarias, escuelas vocacionales y escuelas primarias públicas en el área de Ngroto, hasta Ngroto PAUD, la escuela primaria Glapan, la escuela primaria Trisari y la escuela primaria Penadaran.

«El número total de víctimas temporales asciende a 658 personas, y los lugares afectados incluyen las aldeas de Ngroto, Penadaran, Glapan y Trisari. De este número, la mayoría ha sido tratada mediante tratamiento ambulatorio o cuidados posteriores», dijo.

Cientos de víctimas eran estudiantes de escuela primaria y de internados musulmanes en el distrito de Gubug, Grobogan Regency, Java Central, quienes eran sospechosos de envenenamiento después de consumir el menú MBG distribuido el viernes (1 de septiembre).

Se sabe que el MBG fue proporcionado por la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición de Kuwaron (SPPG).

Hasta el domingo por la mañana (1/1), se registró que 79 personas seguían recibiendo tratamiento en varios centros de salud, con detalles de 11 personas en el internado islámico Miftahul Huda, 39 personas recibiendo tratamiento en el Hospital Ki Ageng Getas Pendowo (Gubug), 11 personas en el Hospital Soedjati, nueve personas en el Centro de Salud UPTD Penawangan 1, siete personas en el Centro de Salud Kedungjati y dos personas en el Centro de Salud Gubug 1.

«Esta cifra es dinámica. Hay pacientes cuya condición ha mejorado y que han sido dados de alta, pero también existe la posibilidad de que se produzcan nuevas incorporaciones. Actualizaremos los datos cada 12 horas», dijo Djatmiko.

Djatmiko reveló que los síntomas que las víctimas experimentaban con mayor frecuencia eran náuseas y vómitos. Actualmente se sospecha que la denuncia surgió luego de que la víctima consumiera comida MBG en forma de arroz amarillo con guarniciones de huevo, carne desmenuzada y tempe oreked el viernes por la tarde (9/1). Los síntomas comenzaron a sentirse desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la mañana.

Desde el sábado por la mañana (1/10), el equipo del departamento de salud salió al campo junto con el centro de salud comunitario local para realizar tratamientos, recopilar datos y clasificar a los pacientes, tanto los que necesitan tratamiento ambulatorio como los que necesitan ser derivados al hospital.

«Hemos contratado a varios centros de salud comunitarios cercanos para un tratamiento más rápido. Los pacientes que no requirieron hospitalización fueron tratados en el lugar, mientras que aquellos que requirieron tratamiento adicional fueron remitidos inmediatamente a centros de salud», dijo.

Además del tratamiento médico, la Oficina de Salud de Grobogan también llevó a cabo una Inspección de Salud Ambiental (IKL) y tomó muestras de alimentos que serán examinadas en el laboratorio de salud el lunes (1/12) para determinar la causa exacta del incidente.

Djatmiko destacó que su partido recordó a todos los proveedores de servicios alimentarios, especialmente a SPPG, que cumplan con las Normas de Higiene y Saneamiento (SLHS), incluida la distribución oportuna de alimentos.

«La entrega de alimentos no debe retrasarse. Si tarda demasiado, más de cuatro horas, la calidad de los alimentos puede deteriorarse y existe riesgo de problemas de salud», afirmó.