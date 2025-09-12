Ocho casas fueron dañadas por una misteriosa explosión en South Tangerang

Tangerang Selatan (Antara) – Un total de ocho unidades residenciales en el área RT 03, RW 01, Pondok Cabe Ilir Village, distrito de Pamulang, South Tangerang City, Banten, fueron gravemente dañados por una misteriosa explosión que tuvo lugar el viernes por la mañana.

El jefe de policía de South Tangerang, AKBP Victor Inkiriwang en Tangerang, dijo que de las ocho unidades de vivienda dañadas, incluidas cuatro unidades, sufrió daños graves y cuatro algo dañados.

«Ocho casas han sido dañadas, cuatro casas sufrieron daños graves y cuatro daños leve», dijo.

Explicó que, además de tener un impacto en la casa, esta misteriosa explosión también resultó en que no menos de siete personas se convirtieron en víctimas. De los siete de ellos, tres de ellos sufrieron lesiones graves y cuatro víctimas de lesiones de luz.

«Tres víctimas que fueron tratadas temporalmente en el hospital, luego otras cuatro víctimas son tratadas y ahora pueden ser tratadas por el médico del hospital», dijo.

Dicho Víctor, porque el incidente tuvo lugar a las 05.15 WIB hasta las 5.30 de la mañana de la mañana. Donde hubo una gran explosión para alcanzar un radio de aproximadamente 500 metros.

Sin embargo, continuó, hasta ahora, el Equipo de Policía de South Tangerang Resort (Polres), la policía metropolitana de Yakarta aún no ha encontrado la causa de la explosión.

«Protegemos la escena del crimen, hemos esterilizado para que podamos hacer la escena del crimen que aún está en marcha, lo que reduciremos el Puslapor de la Policía Nacional para descubrir cuál es la causa de la explosión», dijo.

También dijo que, como un paso para anticipar la explosión, el equipo de investigación de la policía de South Tangerang había evacuado a un lugar más seguro alrededor del alcance de la aldea de Pondok Cabe Ilir.

Además, su partido ha coordinado con PLN para extinguirse en la ubicación de la escena del crimen (TKP), de modo que se puede esperar la posibilidad de esperar un riesgo peligroso que ocurra.

«Intentamos tanto como sea posible, porque estos colegas pueden ver que este esquema está bastante cerrado, tratamos de llegar a 5-10 metros y también evacuamos a las víctimas. Hasta ahora hemos intentado hasta 10 metros», dijo.

