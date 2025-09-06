Observador: De Weegbridge es importante para prevenir las carreteras dañadas

SEMARANG (Antara) – El observador de transporte Diponegoro University Semarang Dr. Yudi Basuki evaluó que la existencia de un puente pesado es importante como un intento de evitar daños en la carretera.

«El peso pesado es solo uno de los aspectos de mantenimiento, pero el peso pesado ha reflejado la prevención de una carga excesiva», dijo en Semarang, el sábado.

Según él, la existencia de una Una Pesaje puede controlar la carga de carga de carga para reducir el daño por carretera.

«Es necesario estudiar si el peso pesado existente debe agregarse o reactivarse», dijo el presidente de la Facultad de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería S1 S1 Programa de estudio.

Además de la Una de los Pesadas, dijo, otros esfuerzos deben ser, como el control de los vehículos Odol (sobre la dimensión en los impuestos), hacer regulaciones, la conciencia de los directores y los empresarios de transporte, para utilizar algún tipo de aplicación para la tecnología de monitoreo.

El Ministerio de Transporte tuvo lugar varios puentes de pesaje en Java-Diy central, incluso en Tanjung (Brebes), Subah (Batang), Sarang (Rembang), Banyudono (Boyolali), Klepu (Semarang Regency).

Luego, el puente Timbang de Ajibarang (Banyumas), Wanareja (Cilacap), Kulwaru (Kulonprogo), Kalitirtto y Tamanmartani (Sleman).

Según él, las condiciones de la carretera en Java Central en general ya ven seguros y buenos. Si se clasifican, las condiciones son buenas y moderadas y solo unas pocas están dañadas.

«Según los datos de la red de carreteras que he tomado de la DPU, el camino en Java central suele ser bueno y moderado. Solo hay algunas carreteras dañadas en Demak, Kudus y Blora», dijo.

Admitió que las causas del daño en la carretera eran realmente diversas, como el desgaste en el área costera, o debido a cargas de carretera excesivas.

«En el futuro se requiere un mantenimiento de carreteras bueno y apropiado. Esto es importante para que el camino no se pueda dañar fácilmente, de modo que use el presupuesto», dijo.

Para controlar la pasta de dientes, dijo, sus regulaciones y conciencia necesarias en las fases, y todos deben entenderse que el camino es un espacio público financiado por la carga de todos los usuarios del vehículo.

«La socialización a los controladores de Odol, las empresas y la comunidad se vuelve importante. Si está inmediatamente prohibido, no es posible, debe haber tolerancia. Deben entenderse sobre el principio de la ley de la carretera para que entiendan y no sean dañinos», dijo.

Dijo que Odol no solo causó carreteras y puentes causados ​​por un tonelaje excedente, sino también susceptible a causar accidentes y el tráfico lento hace que el conductor y el transporte de emprendedores dañen.

«La edad de este camino debe mantenerse unida para ahorrar costos de transporte para todos. El camino es un espacio público, por lo que debe propuesta el principio de justicia», dijo.

