Obesidad en Indonesia, este es el esfuerzo del kemenkum

SEMARANG (Antara) – Indonesia debe ser reconocida actualmente en el estado de «regular la obesidad». Condiciones donde el número de leyes y regulaciones es muy grande.

Esta afiratura transmitió al Director General de Legislación (Dirjen PP) del Ministerio de Derecho de la República de Indonesia, Dhahana Putra al dar refuerzo relacionado con la formación de legislación y armonización del viernes de Kemsumalaarauda (29/08).

Según el Director -General de PP, se han registrado al menos 67,000 reglamentos, que van desde leyes hasta regulaciones distritales/municipales.

Esta situación, continuó Dhahana, dio a luz la posible desarmonía reguladora y regulatoria. Para que pueda obstaculizar la efectividad y crear complejidad en la aplicación de la ley y la administración.

Según Dhahana, esta condición no es posible superarse de manera convencional.

«Por lo tanto, debe usar el enfoque de la tecnología de la información. Esta puede ser una solución para responder a las muchas regulaciones que existen hoy en día», explica.

En relación con esto, el Director -General de PP dijo que su equipo intentó crear la fórmula con un enfoque de inteligencia artificial (IA) en el proceso de formación de leyes y regulaciones.

Hay 4 estrategias implementadas por la Dirección -General con respecto a este tema

Primer análisis legal, donde la fórmula puede analizar el grado de desarmonía del proyecto de legislación con leyes y reglamentos anteriores.

En segundo lugar, las instituciones legales, esta función ofrecerá más tarde el formato de construcción inicial en la preparación de las leyes y reglamentos.

Tercero, búsqueda legal. Una forma de ver si las oraciones mencionadas se incluyen en otras regulaciones.

Cuarto, medios legales. Un concepto que significa participación comunitaria en la formación de leyes y regulaciones.

En la siguiente presentación, el Director -General de PP también explicó mucho sobre los conceptos básicos de formación, tipo y ciclo, regulaciones legales.

Anteriormente, el jefe de la oficina regional de la Java Central Kemenkum, Heni Susila Wardoyo, dijo que su personal había completado una armonía práctica

«Completamos 1060 monitoreo solo en agosto. Eso se completó», explicó Heni, seguido del público.

«Sin mencionar las reglas devueltas y también aquellos que no han sido manejados, lo que significa que el número es más que eso», continuó.

Kakanwil explicó que el área de la provincia de Java Central, que es bastante grande, incluidas 35 ciudades/distritos, es un problema para el Ministerio de Derecho y Jateng, que «solo» tiene 29 diseñadores de recursos humanos (recursos humanos) de leyes y regulaciones.

Sin embargo, el Ministerio de Derecho de Java Central sigue comprometido a proporcionar el mejor servicio, especialmente en términos de armonizar el proyecto de ley.

«En principio, continuaremos luchando para que la armonía pueda completarse lo más bien posible. En cierto tiempo, eso es 5 días», dijo Heni.

«En esta ocasión, también pedimos apoyo y cooperación de todas las autoridades locales, tanto provinciales, distritales como de la ciudad, de modo que el proceso de formación de leyes y regulaciones en Java Central es sencillo», dijo.

Presente en esta actividad, Kadiv de las regulaciones de la ley y el desarrollo legal y el desarrollo legal, Jefe de Servicios Legales, Representantes de la Oficina Regional de la Dirección General de Correcciones de Java Central, Oficina Regional de la Dirección General de Inmigración Central de Java, Oficina Regional de Derechos Humanos/Regención Central de Java Central/Regención/Regención/Ciudad de Java Java Setwan, Representante del Bureau Legal del Provincial y Regención/Regención/Regención del Regención/Regención/Regención de Java Java Setwan.