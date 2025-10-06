Nusantara Keris Festival 2025 exhibió 100 keris de diferentes regiones

SEMARANG (Antara) – Un total de 100 keris, una colección de diferentes regiones, se exhibe en el «Festival Keris Nusantara 2025» que tiene lugar en Wisma Pertama, Semarang del 10 al 12 de octubre.

El presidente del Comité del Festival Nusantara Keris de 2025, Daryono en Semarang, explicó el lunes que el Keris es una herencia cultural del archipiélago, no un objeto reconocido por la UNESCO.

«Este año, dos décadas de reconocimiento de la UNESCO de los Keris como patrimonio cultural mundial. Keris fue reconocido por la UNESCO el 25 de noviembre de 2005», dijo.

Según él, el gobierno, la comunidad y todos los componentes de la nación están obligados a mantener el patrimonio cultural, incluidos los Keris.

«Es por eso que trabajamos junto con la Oficina Central de Cultura y Turismo de Java para mantener el Festival Nusantara Keris desde 2025, como el Día Cultural Nacional y la Jóvenes prometen», dijo.

Alentó a los cortesanos o figuras, tanto en Java Central como en National, que tenían una colección de Keris para querer exhibir.

«Figuras nacionales, regionales y locales, por ejemplo, el presidente del Kadin, el canciller, que tiene una colección de keris. No tiene que ser costoso. El que quiere, hay un vicealcalde de Surakarta (Astrid Widayani, rojo). Animamos otras figuras», dijo.

Más tarde, dijo, los keris recibidos por el comité de exhibición serán compilados por un equipo curador certificado antes de ser exhibido.

«No limitamos el Kaomdikan Keris ni nos referimos a un período difícil o cierto. Todos podemos aceptar tanto el área de origen como el período», dijo el presidente de la comunidad de Pusaka Nusantara.

El festival Keris Nusantara 2025 es inmediatamente para conmemorar el 80 aniversario de la provincia de Indonesia y la Java Central.

Además de la exposición, el Festival Keris Nusantara 2025 también presenta el intercambio de Keris Nusantara como un evento para reuniones colectivas, talleres culturales, manifestaciones y talleres de Keris.

«Esto discutirá la cultura, incluidas las manifestaciones y los talleres de Keris, como Keris, Warangka, Mrangggi, Packaging y Kendogo», dijo.

En la exposición también hubo espectáculos de títeres de sombra y varias competiciones, como concursos de fotos y videos.

Mientras tanto, Suh, el coordinador del arte y la cultura del centro de Java Diskbud Budi Santosa, apreciaba a los amantes de Keris que celebraron el festival.

«Un keris no solo tiene un valor mágico, sino que hay muchos valores nobles y la UNESCO lo reconoce. ¿Cuál es el valor en los keris», dijo?