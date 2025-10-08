Nueve atletas de diferentes regiones recibieron 2025 ferias de bádminton

KUDUS (Antara) – Un total de nueve atletas jóvenes talentosos se han unido oficialmente al PB Djarum Kudus Club, Midden -Java, después de que ganó con éxito la Beca Djarum Badminton 2025 al eliminar 1.729 participantes de 33 provincias en las audiciones generales de PB Djarum 2025.

«Los nuevos residentes del club que se encuentra en Kudus incluyen un atleta masculino sub-11, dos atletas femeninas U-11, dos atletas masculinos Ku 11, una atleta femenina KU 11, dos atletas masculinos Ku 12 y una atleta femenina KU 12», dijo el programa de servicio deportivo de la Fundación Djarum.

Yoppy dijo que los atletas provenían de diferentes regiones en Indonesia, incluidas Sorong, Balikpapan, Samarinda, Manado y Bantul.

Felicitó a los beneficiarios de la feria y les aconsejó que mantuvieran el entusiasmo en caso de una carrera como un bádmintonatleet profesional.

«Bienvenido a los jóvenes talentos que se han convertido oficialmente en parte de la extensa familia de PB Djarum. Mantenga la llama de su entusiasmo ardiendo, porque este es el punto de partida para la búsqueda de una carrera con diferentes logros. Para aquellos que no han tenido éxito: no se desanimen, porque hay otras oportunidades», dijo.

Para convertirse en miembro de PB Djarum, los atletas deben pasar por un largo proceso de selección que comprenda la detección, torneos y una fase de cuarentena durante más de tres semanas a partir del 13 de septiembre de 2025. El proceso de búsqueda de talentos y los entrenadores de búsqueda de PB Djarum, incluyen pruebas físicas y la vida diaria.

En la primera fase de cuarentena, que tendrá lugar el 27 de septiembre de 2025, todavía hay 28 atletas de los 50 participantes con súper boletos. La selección continuó en la segunda fase de cuarentena hasta que finalmente se seleccionaron nueve atletas para recibir becas.

El presidente del equipo de búsqueda de talento de audición general de PB Djarum 2025, Sigit Budiarto, enfatizó que los nueve atletas seleccionados eran aquellos que tenían tecnología avanzada, alta calidad y el espíritu de un verdadero luchador.

«La competencia de bádminton es actualmente muy ajustada. Es por eso que tenemos que preparar a los atletas con una súper calidad que luego puede enorgullecer a Indonesia de la etapa mundial. Las audiciones de este año han aumentado en términos de calidad en todos los grupos de edad, pero todavía mantenemos los altos estándares de PB Djarum», dijo el campeón mundial de 1997.

Sigit también aconsejó a los atletas jóvenes que mantuvieran el entrenamiento duro y que no estuvieran satisfechos con su primer rendimiento. Debido a que la audición general de PB Djarum no es solo una competencia para encontrar semillas superiores, sino también un símbolo de perseverancia, probar sí mismo y una puerta de entrada al escenario mundial.

«Queremos que estos jóvenes retengan el espíritu de ganar, porque todavía hay un largo camino por recorrer», dijo.

Uno de los atletas seleccionados, Rafa Radithya Kusuma de Samarinda, Oost-Kalimantan, que participó en la categoría Ku 12 Gentlemen, dijo que estaba orgulloso de unirse a PB Djarum.

«No esperaba poder ir a PB Djarum. Este ha sido mi sueño durante mucho tiempo para convertirme en un badmintonatleet profesional. Espero poder darme cuenta de mi sueño de llegar a los Juegos Olímpicos», dijo el joven atleta que anteriormente entrenó en PB Jaya Raguan.

Afiqa Dewi Humaira de Bogor Regency, West Java, de la categoría Sub-11 Girls, sintió una felicidad similar. Este atleta de PB Jimmy Hantu logró caer débilmente bajo las 257 participantes femeninas sub-11 que audicionaron este año.

«Me encanta el bádminton desde que tenía cinco años y realmente quería ir a PB Djarum. Estoy agradecido de que haya sido seleccionado y prometo que practicaré de manera óptima, para que pueda mejorar en el futuro», dijo.

