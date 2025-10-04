Nueva gestión del Centro PWI para la dedicación para fortalecer el perseecosistema nacional

SOLO (Antara) – La nueva gestión de la Asociación de Periodistas Indonesios (PWI) del Centro de Servicio Comunitario 2025-2030 se dedica a fortalecer el persecosistema nacional.

El presidente central de PWI, Akhmad Munir, en la inauguración de la gestión de PWI del período Central PWI 2025-2030 en el Monumento Nacional de la Prensa Nacional de Surakarta, Java Central, el sábado que PWI, junto con socios incluido el gobierno, también fortalecería el sistema nacional de perseicosystem como sano, fuerte y de calidad.

«Fuerte en su economía, grandes, pequeñas, pequeñas y secundarias, compañías de prensa, productos de prensa saludables y de alta calidad. Y el público puede obtener información saludable», dijo.

Munir también quiere mejorar las opciones de digitalización de los miembros de PWI.

«Con la IA (inteligencia artificial), la interrupción de los medios, queremos que los amigos estén más familiarizados con ella, también en la institución PWI. También alentaremos el progreso de la organización con una digitalización avanzada», dijo.

Con respecto a la inauguración de la gerencia de PWI en la ciudad de Solo, Munir dijo que esto estaba inextricablemente vinculado a los deseos del Ministro de Comunicación y Hafid Digital Meutya.

«Porque la Sra. Meutya Hafid era muy consciente porque también era la sangre de los periodistas, por lo que estaba muy enojada con un aura que tenía que ser compilada. Nos dimos cuenta de que antes de que el Congreso de la Unidad se dividiera y todos estaban en el punto de Nadir sobre la existencia de la organización», dijo el director de Perum Lkbn Antara.

Por lo tanto, Munir dijo, con la posesión del Congreso de la Unidad y con la compilación de la gestión del gabinete de esta unidad, se espera que el espíritu de la unidad y la lucha de la prensa senior que PWI dio en el Monumento de la Prensa Nacional podría ser un espíritu para la gente de la prensa indonesia.

«La Unidad es una palabra clave para todos nosotros, porque hemos experimentado un estancamiento de actividades durante casi dos años. El gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos de distrito/ciudades y las partes interesadas estaban confundidas en ese momento, lo que debería hacerse cuando estábamos tratando con la comunidad de prensa. Casi todos en todos los distritos de la ciudad», dijo.

Es por eso que espera que el espíritu de unidad y lucha pueda restaurar Pwi Marwah.

«Ahora la información es mixta. El gobierno quiere invitar al público, al público, a la información saludable y nutritiva. Este es nuestro deber de que la prensa indonesia, PWI, pueda obtener información saludable y nutritiva», dijo.

También espera que el gobierno, junto con PWI, pueda garantizar adecuadamente la comunicación de la información al público.

«De esta manera, la comunidad es una prensa saludable y saludable, una prensa fuerte y calidad», dijo.

