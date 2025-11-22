North Kedu KPH produjo 161,9 toneladas de café

Temanggung, Java Central (ANTARA) – La Unidad de Manejo Forestal de North Kedu (KPH), que cubre las áreas de Kendal, Magelang, Semarang, Temanggung y Wonosobo, produjo 161.989 toneladas de café (frijol verde) durante la cosecha de 2025.

El administrador de North Kedu KPH, Andrie Syailendra en Temanggung, Java Central, dijo el sábado que 114 instituciones comunitarias de aldeas forestales (LMDH) produjeron 161.989 toneladas de café en North Kedu KPH.

Dijo que el sistema estaba destinado a compartir resultados con los agricultores o la LMDH.

«De la producción de café compartir «El 30 por ciento para Perhutani, que representa 48.590 toneladas de café, y el 70 por ciento para LMDH, que representa 113.378 toneladas», dijo.

Dijo que el mayor productor de café es Temanggung Regency, con una superficie de 6.188 hectáreas de 58 LMDH, que produce 153.080 toneladas de café.

Seguido por Magelang con una superficie de 873,80 hectáreas con un total de 24 LMDH, que produjeron 4.626 toneladas de café.

El tercero es Kendal Regency con una superficie de 1.455 hectáreas cultivadas por 13 LMDH y que produce 3.970 toneladas.

Además, la zona de Semarang con una superficie de 175 hectáreas produce 148 kilogramos de café de 5 LMDH y Wonosobo con una superficie de 76 hectáreas produce 143 kilogramos de 4 LMDH.

Dijo que los ingresos del café en Wonosobo eran los más bajos porque la LMDH acababa de comenzar a desarrollar el café.

«Esperamos que las comunidades agrícolas pasen de los cultivos anuales a las plantas de café», dijo.

