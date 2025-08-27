No -Tudentes aumentan el espíritu de aprender a los niños migratorios de los empleados

PURWOKERTO (Antara) – No menos de 20 estudiantes de la Universidad Jenderal Sudirman (Unoeled) Purwokerto completó la Conferencia Internacional de Trabajo Real (KKN) en Malasia después de un mes de atender a nueve estudios de orientación (SB) a los niños migratorios que están dispersos a Klang en Kuala Lumpur.

El evento de despedida se llevó a cabo en todos los estudios el sábado (23/23). El ambiente cálido se vio cuando los niños exhibieron una actuación cultural de colaboración con estudiantes, que van desde el Teatro Keong Mas, el Dance Saman, hasta las canciones regionales de AMPAR-AAMSPAR PISANG y Manuk Dadali.

El espectáculo no solo es entretenido, también es una forma de mantener la relación entre los hijos de los empleados migratorios con la cultura indonesia.

Durante KKN, los estudiantes acompañan las actividades de aprendizaje de los niños mientras realizan programas temáticos. «Bajo esto está la educación del comportamiento de la vida limpia y saludable, la introducción cultural a través del método de juego (gamificación), aumentando la motivación para continuar sus estudios, así como las campañas antiharhasment», dijo la consejera de campo, Linda Susana Widya Ayu Fatmawaty, de la Facultad de Cultural de la Cultural de Cultural.

Además de Linda, este KKN también estuvo acompañado por cinco maestros que estaban presentes en Malasia, incluida Synta Haqqul Fadlilah (Facultad de Medicina), Widhianto Herry Purnomo (Facultad de la Ingeniería), así como Imam Santosa y Ahmad Sabiqies).

La presencia de estudiantes y maestros no atendientes fue bien recibida por el estudio. Para los hijos de los empleados migratorios, esta actividad es un estímulo para aprender y fortalecer el vínculo con la cultura del país.

Mientras tanto, esta experiencia es una lección valiosa para los estudiantes sobre el servicio de las comunidades cruzadas de country, al tiempo que amplía sus ideas para difundir los beneficios en el medio de la comunidad global.

Lea también: Experto: Formación del Ministerio de Hajj aumenta la gestión del Hajj

Lea también: Experto: Ott Wamenaker.

Leer también: Toes admite la autoesuficiencia alimentaria nacional a través de la impresión de Sid Sawah en Sumatra del Sur