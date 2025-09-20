No se acuerda la silla de ruedas que Eprisa gana la licenciatura

Purwokerto (Antara) – La atmósfera de la emoción Huled the Ukhuwah Islamiyah Auditorium, Campus I Muhammadiyah University Purwokerto (UMP), Banyumas Regency, Java central, sábado (9/20), cuando se confirmaron mil estudiantes de diferentes programas de estudio en el 77º graduación.

De un vestido negro que llenó la habitación, robó la historia de un estudiante con una discapacidad, Eprisa Nova Rahmaati, la atención y trajo inspiración para muchas personas. Se graduó con gran elogio (Genial con alabanza) Porque obtiene un índice de rendimiento acumulativo (GPA) de 3.77.

La mujer de la aldea de Panusupan, el distrito de Pejawaran, Banjarnegara Regency, logró oficialmente una licenciatura del Programa de Estudio de Ingeniería Informática, Facultad de Ingeniería y Ciencia Ump. Con una silla de ruedas que lo acompañó fielmente desde que era un adolescente, caminó el viaje lleno de turnos y giros hasta que llegó a un momento muy histórico de graduación.

El viaje de EPRISA no comienza desde la conveniencia. Desde que estaba en el tercer grado de la escuela secundaria, su vida cambió drásticamente cuando fue condenado por parálisis debido a bloqueos en la médula espinal que le cortaron los nervios motorizados. Debido a la condición, tenía que usar una silla de ruedas en actividades diarias.

«En ese momento mi mundo parecía colapsar. Sentí que no tenía futuro», dijo Eprisa, quien recordó esa vez

Sin embargo, su entusiasmo por seguir luchando lentamente aumentó gracias a las oraciones y el aliento de los padres. Sus dos padres, Slamet Riyadi y Sulasih, que trabajaron como agricultores, nunca estaban cansados ​​de guiar, en medio de las limitaciones económicas.

La historia de la lucha de Eprisa obtiene un punto brillante cuando él directamente con el canciller del Prof. DR. El Dr. Jebul conoció a Suroso. En ese momento, el canciller y el grupo visitaron su ciudad natal en Banjarnegara, y la reunión fue el comienzo del nacimiento de una chispa de esperanza.

El canciller llegó a la casa de Eprisa y motivó. El canciller dijo que la vida debería ser luchada y ganada. En ese momento, Eprisa recibió una bolsa de valores completa. Fue un impulso que nuevamente le hizo confianza para continuar sus estudios.

Para el Prof. DR. Jebul Suroso nunca fue olvidado con Eprisa. Todavía recuerda muy bien cuando se conoció por primera vez. Eprisa estaba llena de entusiasmo, aunque no podía levantarse de su silla. Ahora demuestra que las restricciones no obstaculizan el rendimiento.

Estudiante con discapacidad, Eprisa Nova Rahhamati entregó pintar al canciller de la Universidad de Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Prof. DR. Dr. Jebul Suroso en el 77 ° UMP de graduación en el Auditorio Ukhuwah Islamiyah Ump, Banyumas Regency, Central Java, sábado (20/09/2025). Antara/Sumarwoto

El canciller enfatizó que UMP está comprometido con un campus amigable e inclusivo. Qué religión, los antecedentes, incluso su condición física, todos pueden aprender cómodamente en el UMP. El éxito de EPRISA es evidencia clara de que el apoyo ambiental puede hacer que los estudiantes alcancen sus objetivos.

Eprisa nunca estuvo realmente solo durante su educación. Está rodeado de amigos que siempre están listos para ayudar incondicionalmente.

A menudo ayudan a empujar las sillas de ruedas cuando las calles son desiguales, las sillas de ruedas cuando hay actividades fuera del campus, o simplemente esperar hasta que Eprisa pueda caminar juntos. Más que eso, siempre han sido alentadores cuando Eprisa está cansada.

Según él, el apoyo de amigos estuvo de acuerdo con él. A sus ojos no es una discapacidad que debe ser lástima, sino que se trata como un amigo ordinario, por lo que Eprisa es normal, aceptado y apreciado.

Es por eso que mencionó a sus amigos como «ángeles no especuliales» enviados por Dios para acompañar su largo viaje.

La madre de Eprisa, Sulasih, admitió que a menudo pasaba la noche en Purwokerto durante semanas para asegurarse de que su hija pudiera asistir a conferencias flexibles.

Cuatro años no es poco tiempo, por lo que a veces casi se da por vencido, pero siempre recuerda que la escuela Eprisa no tiene amigos ni el futuro. Entonces, aunque está lejos, aunque estoy cansada, la madre continúa acompañando.

Espera que la princesa pueda lograr mejores trabajos y pueda demostrar que la discapacidad no puede quedarse atrás, incluso un líder o personaje importante con su personaje.

Innovación para los agricultores

A pesar del hecho de que se enfrentan a limitaciones físicas, Eprisa demostró que pudo contribuir a través de trabajos académicos. En su posición, desarrolló una aplicación basada en la cámara para detectar enfermedades de las hojas de tomate.

Con esta aplicación, los agricultores iniciales solo pueden descubrir la condición de la planta escaneando las hojas usando una cámara de dispositivo.

Su objetivo con la investigación era facilitar a los agricultores reconocer las enfermedades de las plantas prácticamente de inmediato.

La innovación nació de su preocupación para ver que muchos agricultores tienen dificultades para reconocer los síntomas de las enfermedades de las plantas. Con un enfoque tecnológico, se espera que los productos agrícolas sean más productivos y que el bien de los agricultores aumente.

Además del rendimiento en el campo académico, EPRISA también ha canalizado su talento en la pintura. Una vez realizó una exposición individual con 20 obras que reflejaron su experiencia de vida y su lucha interior.

Para EPRISA, pintando en terapia porque puede canalizar la fatiga, la esperanza y el entusiasmo a través de cepillos y colores.

Canciller de la UMP Prof. DR. Jebul dijo que la obra de arte de Eprisa era otra prueba de que la creatividad era ilimitada por las circunstancias físicas. EPRISA demuestra que cuando las restricciones se procesan con determinación y creatividad, el resultado es una victoria inesperada.

La historia de Eprisa da su propio color para el UMP de graduación 77 que es seguido por miles de estudiantes. Se convirtió en un espejo de cómo las limitaciones no eran un obstáculo para lograr los sueños, siempre que hubiera determinación, oración y apoyo ambiental.

La historia de Eprisa nos enseña que la educación no es solo una cuestión de ciencia, sino también de coraje, solidaridad y humanidad. Ump sigue siendo una casa amigable para todos.

El impulso más conmovedor tuvo lugar cuando Eprisa tuvo la oportunidad de dar un discurso que representa a todo el graduado. Con una voz fuerte, dio a conocer gratitud, gratitud al maestro, amigos, padres y especialmente para sí mismo.

«Gracias al corazón que prefiere elevarse en lugar de rendirse, aunque a menudo cae y siente que no hay más poder para continuar. Gracias por el coraje de elegir con orgullo ser diferente de esconderse y elegir celebrar esta diferencia en lugar de arrepentirse de la vida», dijo.

El discurso fue un reflejo de su viaje de vida. Cerró el canto del templo de la canción «Strong Man», que se hizo popular por Tulus y se convirtió en su refuerzo en tiempos difíciles. Todo el auditorio se resolvió en una novedad y algunos ayudaron a considerar la canción.

Aunque se obtiene oficialmente una licenciatura, el viaje EPRISA aún no ha terminado. Se esfuerza por continuar su carrera en el campo del diseño de la interfaz (UI/UX) y abre oportunidades para futuras investigaciones para los maestros.

Después de graduarse, quiere concentrarse en el trabajo, agregar conocimiento y aceptar el trabajo independiente En el campo de la tecnología.

Al final de la historia, Eprisa dejó un mensaje simple, pero fuerte: «Las restricciones no son razón para dejar de soñar. Todos tienen potencial y vale la pena pelear cada sueño».

El mensaje cayó del auditorio UMP al corazón del público, de modo que la 77ª graduación no fue solo una celebración académica, sino una celebración de la victoria humana contra las limitaciones.

Leer también: los estudiantes de Disabililtas aprobaron muchos elogios en el UMP