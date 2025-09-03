No, los estudiantes son el papel del calendario javanés para el ajuste climático

PURWOKERTO (Antara) – Estudiante de la Universidad Jenderal Sudirman (Underele) Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, descubrió que el sistema de citas javanés tradicional o Presa de pranata Se puede utilizar como una estrategia de adaptación y limitación del riesgo climático para apoyar la seguridad alimentaria.

La investigación se realizó a través del Programa de Creatividad Estudiantil para el Esquema de Investigación Social de Humanidades (PKM-RSH) organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Educación Superior (Kemendiksaintek).

El equipo de investigación estaba formado por Intan Hasna Fauzani Majid, Na’ilul Husna, Novan Meurrahmandita y Naufal Mu’afa del Programa de Estudio de Agribusiness e Ingeniería Civil para el Profesor o Indah Setiawati.

El líder del equipo, Intanna Hasna Fauzani Majid, dijo Presa de pranata No solo relacionado con los cálculos estacionales, sino que también contiene un valor importante para los agricultores en medio del cambio climático.

«Presa de pranata «No solo se ve como un patrimonio cultural, sino también relevante como una guía para la agricultura hoy», dijo el miércoles en Purwokerto.

Basado en los resultados de la investigación, dijo, los agricultores que todavía son leales a usar el calendario javanés como más seguro debido al riesgo de falla de cultivos debido a patrones meteorológicos inciertos.

Según él fue porque Presa de pranata Asegure una pautas más armoniosas para el tiempo de plantación para las condiciones naturales.

La investigación estudiantil de Toweed encontró seis valores principales en el sistema Presa de pranataA saber, el valor ecológico alienta a los agricultores a mantener el equilibrio ambiental, reducir el uso de pesticidas y ofrecer tiempo de descanso de la tierra.

Además, los valores religiosos en la armonía natural relacionadas con la bendición de Dios, los valores sociales aparecen en las deliberaciones de los agricultores para determinar las plantas simultáneas, así como los valores económicos ofrecen pautas para la siembra, la cosecha y la venta de productos agrícolas para que la ganancia de los agricultores sea óptima.

Además, los valores cosmográficos vinculan las actividades agrícolas con signos naturales como la constelación de estrellas y gafas de sol, así como valores culturales que muestran los acoplamientos de actividades agrícolas con costumbres.

«Varios agricultores entrevistados todavía tienen en cuenta las instituciones de presas relevantes que deben usarse hasta ahora», dijo Intan.

Un agricultor de la aldea de Plicen, el distrito de Kembaran, Banyumas Regency, Joko dijo que el calendario tradicional podría minimizar el riesgo de falla de los cultivos.

«Si vienes Presa de pranataLos resultados suelen ser más seguros. Esperamos que este conocimiento no se pierda, por lo que los jóvenes quieren aprender «, dijo.

Otro agricultor, Suwito dijo que el calendario javanés era un conocimiento hereditario que seguía siendo útil en medio del progreso tecnológico.

«Ahora hay un pronóstico del tiempo moderno, pero los signos de la naturaleza aún son importantes para considerar», dijo.

Debido a esta investigación, no espere – Presa de pranata Puede mantenerse y desarrollarse, no solo como una tradición, sino también como una estrategia adaptativa que se enfrenta al cambio climático para mantener la seguridad alimentaria nacional.

