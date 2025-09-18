No, aficionado al valor real del gobierno experto del desempeño gubernamental en el cine

PURWOKERTO (Antara) – Comunicación – Universidad experta de Jenderal Sudirman (UnlEd) Purwokerto Rof Mite Setiansah evaluó los pasos del gobierno para transmitir una breve adquisición de video en los cines como algo natural siempre que no fuera represivo o forzado.

«Si las instituciones comerciales pueden usar el cine para transferir información, el gobierno también tiene los mismos derechos. Eso es algo natural», dijo en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, martes (9/16).

Según él, la transmisión puede ver en principio ser parte de los anuncios de los servicios públicos que tienen como objetivo introducir los resultados del desempeño del gobierno al público.

Sin embargo, recordó que el mecanismo de detección aún tiene que prestar atención a la voluntad del gerente de cine como organizador.

«Solo lo que debe considerarse no es ser la obligación forzada. Si se hace en la parte superior (De arriba a abajo), en realidad puede dar la impresión de propaganda y cosechar reacciones negativas de la comunidad «, dijo.

Según él, el gobierno tiene interés en transferir información con respecto al trabajo y los servicios que la comunidad puede utilizar.

Sin embargo, dijo que el método de entrega inapropiado podría causar resistencia.

«Si la información es relevante y es realmente necesaria por el público, el público dará la bienvenida positivamente. Pero si solo enfatiza figuras o imágenes, la aceptación, por supuesto, será diferente», enfatizó.

Consideró la selección de contenido como un aspecto importante en la comunicación pública porque los mensajes dirigidos a las necesidades de la comunidad, por ejemplo, información sobre nuevos servicios o acceso a ciertas instalaciones, serían más efectivos que demuestran que solo los funcionarios contenidos.

Además del cine, dijo, el gobierno en realidad tiene muchos otros canales de comunicación que se pueden usar, a saber, las redes sociales oficiales y la página de la institución gubernamental se ha convertido en un canal general cuando se transfiere información pública.

«En principio, el gobierno debe transferir su desempeño. Eso es incluso importante, para que las personas sepan lo que se está haciendo y se está haciendo, pero el camino debe ser elegante, no parece forzar y ofrecer beneficios concretos para la comunidad», dijo.

Además, recordó que la sensibilidad pública con respecto a la proyección del contenido del gobierno en los cines también estaba influenciada por la memoria de la historia del pasado.

Durante la administración anterior, dijo, el cine se usó como un medio de propaganda política, por lo que tiene el potencial de causar varias percepciones en el medio de la sociedad hoy.

«Es por eso que el gobierno debe ser más cuidadoso. No permita que las buenas intenciones de transmitir información sean criticadas porque se considera una forma de represión o propaganda», dijo.

En relación con esto, enfatizó que la clave de la efectividad de la comunicación pública del gobierno radica en el contenido del mensaje y cómo entregarlo.

«Si el contenido es útil y entregado de la manera correcta, la comunidad será más fácil de aceptar», dijo el profesor Mite.

La transmisión de video en el cine contiene imágenes de las actividades y declaraciones del presidente Prabowo Subianto, completa con datos de rendimiento del programa, como la producción nacional de arroz nacional que ha alcanzado 21.76 millones de toneladas hasta agosto de 2025, la operación de 5.800 unidades de cumplimiento de servicios nutricionales y el lanceto y la lancing y las escuelas humanas de lances.

El video también mencionó el programa de alimentación nutritiva gratuita (MBG) que desde que se lanzó el 6 de enero de 2025 ha alcanzado los 20 millones de beneficiarios.

En el video que se reprodujo antes de la proyección de la película principal, el cine también transmitió una advertencia para que la audiencia no tomara la pantalla. Después de que termina el video, la película comienza como de costumbre.

