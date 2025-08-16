Njajan Fest 2.0 Facilitación de docenas de participantes asegura pruebas de alimentos para el punto de pluma y productos

REMBANG (Antara) – En el camino a la implementación del festival de bocadillos de mercado más grande ‘Njajan Fest 2.0’, Rumn Rembang Semen Gresik (RB) Rumah Semen Gresik junto con varias partes relacionadas con la facilitación de actores comerciales en la gestión de los productos Tijd.

Este paso se toma para garantizar que todos los productos vendidos sean seguros, saludables y cumplan con los estándares de la clase ejecutiva.

La gerencia de NIB se llevó a cabo en el Estudio Cultural del Complejo del Museo RA Kartini asistieron docenas de actores UMKM para los participantes de Njajan Fest 2.0. Asistido por la Oficina de Salud, la Oficina de Inversión y One Stop Integrated Services (DPMPTSP), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) y la Asociación Indonesia de Emprendedores Indígenas (Asprindo) para ofrecer asistencia directa.

La presidenta del comité Njajan Fest 2.0, Diana Nurus Sahah, dijo que la gestión de la punta es importante, por lo que las empresas tienen la legalidad oficial como «SIM» al ejecutar una empresa.

«Los participantes también son facilitados por el seguro comercial, las carpas, la electricidad, la publicación, el acceso de capital, para pegar productos seguros y halal. Esta es nuestra forma de dedicación para que las MIPYME puedan subir», explicó.

Además de la legalidad empresarial, agregó, junto con la Oficina de Salud Regence Regence, realizó una prueba de alimentos en el Laboratorio Regional de Salud (Labkesda).

Las pruebas se realizan para detectar la presencia de materiales peligrosos como formalina, bórax, rodamina B y pintura textil que se les prohíbe usar en los alimentos.

El Jefe de Servicios de Salud y SDK de la Oficina de Salud Regence de Regbang, Soesi Haryanti, expresó su aprecio por todo el equipo Njajan Fest 2.0.

«Esperemos que todos los productos probados puedan cumplir con los requisitos de seguridad de los materiales peligrosos, para que los consumidores se sientan tranquilos y factibles de ser llevados al mercado», dijo.

El gerente senior de Communicatie & CSR de PT Spring Gresik, Sulistyono, dijo que Njajan Fest 2.0 no es solo un lugar para promover productos MIPYME, sino también impulso para mejorar la calidad de la comunidad empresarial.

«Con la legalidad completa y los productos garantizados que están garantizados a salvo, nuestras MIPYME serán más confiables por el mercado, tanto en el local como en un nivel más amplio», dijo.

Njajan Fest 2.0 tiene lugar del 12 al 14 de septiembre de 2025 en el estacionamiento de Taman Kartini Rembang y presenta cientos de inquilinos de MIPYME del sector culinario, manualidades, a productos creativos.

Diana espera que esta curación del producto y la asistencia de legalidad puedan ser un nuevo estándar al organizar eventos culinarios en Rembang, de modo que las personas no solo estén satisfechas con el sabor, sino que también confían en la calidad y seguridad de los productos presentados.