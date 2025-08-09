SEMARANG (Antara) – Nestlé Indonesia continúa apoyando la agenda del gobierno para acelerar el declive y prevenir una utilidad alimentaria que forma parte de la iniciativa global Nestlé apoya a los niños más saludables (Nestlé para niños más saludables).

El Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de PT Nestle Indonesia Sofintri Rahayu, en un comunicado en Semarang, dijo el viernes que creía que cada niño tiene derecho a comenzar una vida saludable.

«Como buena compañía de alimentos, buena vida, Nestlé Indonesia se esfuerza por usar el potencial de los alimentos para mejorar la calidad de vida de cada individuo, en este momento y para las generaciones futuras», dijo.

A través de una herramienta de alimentación, dijo, Nestlé intenta hacer una contribución real para prevenir el riesgo de obstáculo en Indonesia, especialmente en el grupo más vulnerable de la primera infancia.

«Este programa está diseñado de manera integral, no solo al ofrecer aditivos basados en proteínas animales como la leche y los huevos, sino también la educación nutricional y la ayuda para las familias y los marcos», dijo.

El Programa de Asistencia Nutricional se centra en los niños de 1 a 4 con un riesgo de retraso en el crecimiento porque tiene un peso estacionado, falta de peso corporal y desnutrición debido a intervenciones basadas en la ingesta de proteínas animales.

«Todos los niños reciben un vaso de leche rico en disowow groplus y un huevo todos los días durante seis meses para aumentar su dieta diaria y contribuir a mejorar gradualmente el crecimiento de los niños», dijo.

El experto en nutrición del mercado de PT Nestlé Indonesia Jennifer Handaja, en un comunicado en Semarang el viernes, explicó que la empresa de servicios de alimentos de este año estaba dirigida a la intervención y la educación de los alimentos en la primera infancia.

Dijo que el programa fue gradual en tres regiones, comenzando en Pasuruan (Java Oriental), y luego continuó con Batang (Central Java) y Karawang (Java Occidental).

«Este año, nuestro programa de asistencia nutricional se centra en la intervención y la capacitación de alimentos en la primera infancia en tres regiones, a saber, Pasuruan, Batang y Karawang», dijo.

Según él, el programa tiene la intención de llegar a más de 630 niños que corren el riesgo de alentar y 1.350 padres, marcos de salud y embarazadas y amamantando en más de 95 aldeas.

«Tomamos un enfoque de cooperación con las autoridades locales, los trabajadores de la salud, los académicos, así como los marcos y las comunidades locales», dijo.

Además, Nestlé Indonesia trabaja junto con un equipo de expertos de la Universidad de IPB para verificar regularmente el crecimiento y el desarrollo cada mes para garantizar que la efectividad del programa se pueda medir científica y continuamente.

«Esperamos que esta colaboración pueda continuar desarrollándose, de modo que se puedan crear más oportunidades para empoderar a las familias y las comunidades de toda Indonesia», dijo.

Mientras tanto, Pasuruan llueve Mochamad Rusdi Sutejo, SM expresó su aprecio por la cooperación cruzada para reducir los números de acrobacias.

«En el futuro esperamos que este programa pueda continuar creciendo y llegando a más niños que necesitan intervenciones nutricionales», dijo.