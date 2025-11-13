Nawal Yasin recibió el Premio Nacional Madre PAUD

Semarang (ANTARA) – La madre de Educación Preescolar (PAUD) de la provincia de Java Central, Nawal Arafah Yasin, recibió el Premio Nacional PAUD de Agradecimiento a la Madre 2025 en la categoría Wiyata Dharma Madya del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria.

El premio fue entregado a Nawal por la esposa del vicepresidente y presidente de Solidaridad de Mujeres para Indonesia (Seruni) del Gabinete Rojo y Blanco, Selvi Ananda Gibran Rakabuming, durante el Pico Nacional de Apreciación de las Madres PAUD 2025 en Yakarta el jueves.

Este prestigioso premio se entregó por la dedicación y contribución de Nawal para fomentar mejoras en la calidad de los servicios de PAUD, especialmente en la implementación de la educación preescolar obligatoria de un año en Java Central.

Nawal Yasin dijo que este agradecimiento está dedicado a todas las madres, organizaciones y personas de PAUD en Java Central.

«Gracias a Dios hoy recibimos el agradecimiento de Wiyata Dharma Madya. Gracias por el ‘apoyo’ de todas las partes que apoyan la implementación de PAUD de calidad en Java Central», dijo la esposa del vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen.

Espera que este premio pueda ser una inspiración y motivación para las madres de PAUD en Java Central para continuar creando PAUD de alta calidad, holístico e integrador, y continuar fomentando la participación de los niños en el aprendizaje en las unidades de PAUD.

«La esperanza es que inspire y motive a todas las madres de PAUD en Java Central a continuar aumentando y movilizando la participación comunitaria a lo largo de los 13 años de educación obligatoria, y continúe brindando innovación para la promoción de una PAUD de alta calidad, integradora y holística», dijo.

Según él, todavía hay muchos desafíos que enfrenta PAUD en Java Central, como el acceso desigual a las instituciones PAUD en aldeas remotas, la falta de instalaciones de aprendizaje e infraestructura para los niños, así como de personal docente.

Aparte de eso, también hay varias cuestiones estratégicas en la educación, incluida la violencia contra los niños, la actitud de exclusividad, así como la concienciación del público y de los padres sobre enviar a los niños al nivel PAUD, que deben fomentarse aún más.

Con el espíritu de Ngopeni Nglakoni, el Gobierno Provincial de Java Central dirigido por Ahmad Luthfi y Taj Yasin presta seria atención a la calidad de los servicios de educación infantil.

«Por eso tenemos políticas y programas que incluyen el programa Ngopeni Nglakoni para niños de un año de preescolar obligatorio. También tenemos varios programas para responder a estos desafíos», dijo Nawal, quien también es la Madre de la Alfabetización de Java Central.

Se explicó que su partido tenía cuatro programas superiores. Estos son Jateng Sayang PAUD (El espíritu de apoyo de Jateng a PAUD), PAUD Emas (PAUD basado en la comunidad), Sedulor PAUD (Siji Desa Loro PAUD) y Cilukba (Historia y Dolanan Karo Bapak).

Fue esta innovación del programa la que fue juzgada por el equipo de selección del Ministerio de Educación Básica para que la Madre PAUD de Java Central ganara el Premio Nacional de Agradecimiento a la Madre PAUD 2025.

“A partir de estas cosas se convirtió en una innovación, de modo que hoy, gracias a Dios, la Madre PAUD de Java Central recibió el reconocimiento de Dharma Wiyata Madya”, dijo.

En esta ocasión, además de Nawal, también se agradeció a la madre de PAUD, Inggit Soraya (Wiyata Darma Madya) de la ciudad de Pekalongan, y a la madre de PAUD de Klaten Regency, Fahrani Eka Wahyu (Wiyata Darma Muda).