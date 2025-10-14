Nasi Megono y Lopis Krapyak Pekalongan fueron designados WBTb nacionales

Pekalongan (ANTARA) – El Ministerio de Cultura (Kemenbud) ha designado dos especialidades culinarias de la ciudad de Pekalongan, Java Central, a saber, Nasi Megono y Lopis Krapyak, como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional (WBTb).

El jefe de la Oficina de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la ciudad de Pekalongan, Sabaryo Pramono, dijo el martes en Pekalongan que esta determinación fue el resultado de un largo proceso que comenzó en 2023.

“El proceso comenzó en 2023. En ese momento no había terminado porque había deficiencias en los estudios científicos, pero después de que lo completamos en 2024 y lo volvimos a presentar el 8 de octubre de 2025, nuestras dos propuestas recibieron el reconocimiento nacional”, dijo.

Según él, hay una serie de criterios que deben cumplirse al establecer la WBTb, como que la obra cultural propuesta, ya sea culinaria, artística u otras formas de cultura, debe tener un conservacionista o un maestro.

Luego completamos estudios científicos, videos documentales que reflejan estos valores y procesos culturales, así como planes de desarrollo como forma de compromiso con la conservación a largo plazo.

Dijo que uno de los maestros que desempeña un papel activo en la conservación de la cocina de Megono es el propietario del restaurante Mas Duki, que está trabajando con el gobierno de la ciudad de Pekalongan en un esfuerzo por desarrollar esta cocina culinaria, incluso creando una innovación en forma de Megono enlatado para que dure más y se pueda disfrutar en todas partes.

«El Megono original normalmente sólo tiene una vida útil desde la mañana hasta la noche. Sin embargo, el Megono enlatado se puede llevar a todas partes y tiene una vida útil larga, esto es parte de una innovación en la conservación», afirmó.

Sabaryo dijo que Nasi Megono de la ciudad de Pekalongan tiene su propia singularidad en comparación con otras áreas como Pekalongan Regency y Batang Regency, que también tienen delicias culinarias similares.

«Sin embargo, los resultados del estudio muestran que tenemos una ventaja en el condimento porque usamos la adición de kecombrang. Esto hace que el sabor de Pekalongan City Megono sea más distintivo y delicioso», dijo.

Según él, la designación WBTb no es sólo un motivo de orgullo cultural, sino también una oportunidad económica para los habitantes de la región.

«Este reconocimiento es un gran capital para desarrollar y comercializar nuestras delicias culinarias únicas. Ahora Lopis Krapyak no sólo se puede disfrutar durante Syawalan, sino que también se puede vender ampliamente en esta área», dijo.

