Nafis Arif Fiyanto escribe las esperanzas de las personas con discapacidad en tela batik

Kudus (ANTARA) – El nombre Nafis Arif Fiyanto (16) puede no ser muy conocido para muchas personas porque incluso si se busca en un motor de búsqueda o en Google, es casi seguro que la información sobre él sigue siendo mínima.

No es un famoso artesano del batik ni un maestro cuya obra se exhiba en las principales galerías. Pero a pesar de sus limitaciones como persona sorda y con problemas del habla y su incapacidad para escribir, Nafis demuestra que el entusiasmo puede superar todas estas limitaciones.

El viaje de Nafis comenzó con el programa «salida de clase» que se llevó a cabo en su escuela, la Escuela Especial Cendono (SLB), en el Taller Muria Batik de Yuli Astuti en la aldea de Peganjaran, distrito de Bae, Kudus Regency.

Anteriormente, Nafiz, que era sordo y tenía un trastorno del habla, había aprendido a hacer batik en su escuela porque había un curso de formación profesional. Sin embargo, su interés aún no ha despertado porque quienes lo rodean no están contentos de que el batik sea divertido y de que los resultados de su trabajo sean apreciados por mucha gente.

Su motivación cambió cuando llegó al Taller de Batik de Muria, ya que le presentaron una variedad de colores, patrones y diferentes motivos de batik. Además, hay muchos trabajadores que fueron pacientes con la tela mori al moldear el patrón.

De algunos estudiantes que participaron en el programa de “clases de salida”, Yuli vio un gran potencial en Nafis, que tenía limitaciones en la comunicación.

Aunque no tenía habilidades para dibujar o batik, Yuli comenzó a practicarlo con paciencia y perseverancia. Desde simplemente sostener una pieza inclinada hasta sumergirla en una pequeña cacerola con cera líquida calentada en una mini estufa y aprender a grabar cera caliente en telas estampadas.

Cuando las gotas de la noche los golpearon, Nafis y sus amigos seguramente gimieron de dolor. Sin embargo, con el tiempo y la práctica repetida de hacer batik, las gotas de la noche le quemaron los dedos. Con el tiempo, esto se convirtió en algo normal, lo que no disminuyó su entusiasmo por practicar.

Siguió practicando la repetición desde el principio, aunque tuvo que intentarlo varias veces en un pequeño patchwork de 30×30 centímetros (Cm). Motivos sencillos como las flores se convierten en una experiencia inolvidable durante el viaje.

Para Nafis, residente de Nalumsari Village, distrito de Nalumsari, Jepara Regency, Java Central, la comunicación limitada es un gran desafío.

No puede oír ni hablar, ni siquiera puede escribir ni leer, por lo que para comunicarse a menudo recibe ayuda de su amiga discapacitada, Lia Ayu, una practicante de batik desde hace mucho tiempo en Muria Batik.

Lia Ayu también tiene una discapacidad, pero aún puede hablar bien el lenguaje de señas y escribir bien en hojas de papel, por lo que es el pilar del traductor para transmitir instrucciones a Nafis.

Para Yuli, acompañar a Nafis significa poner a prueba su paciencia muchas veces. Porque necesitas un compañero que te ayude a comunicarte, ya que la comunicación por voz no se puede entender, incluidos los movimientos de las manos que también hay que repetir para que se transmitan las instrucciones en cuestión.

De los siete estudiantes de Cendono SLB que practican batik en Muria Batik, Nafis es el que más destaca. Sus golpes suelen ser limpios, su canto es más estable y su determinación también es incomparable, aunque su entusiasmo sigue siendo «altibajos».

Hasta que un día apareció una gran oportunidad. Se cree que Nafis representa a Kudus en el concurso de batik para personas con discapacidad.

¿Quién hubiera pensado que, con todas sus limitaciones, lograría ganar el primer lugar en la competencia de batik de nivel Pati Ex-Residency en mayo de 2025?

Cuando le preguntaron a Nafis sobre sus sentimientos, ella sólo pudo sonreír ampliamente y hacer un gesto de felicidad con ambas manos. Ninguna palabra salió de su boca, pero la expresión feliz de su rostro y el brillo de sus ojos fueron más que suficientes para responder.

Una expresión feliz surgió solo después de que Lia Ayu pidió repetidamente ayuda para comunicarse usando lenguaje de señas u otros idiomas que pudieran entender las personas con discapacidad.

Ahora Nafis no es sólo un participante en la formación. Después de luchar y competir, su motivación ahora es aún mayor para perfeccionar aún más sus habilidades de batik.

«Ahora puede cantar bien, por lo que su progreso es bastante bueno para un fabricante de batik novato», dijo Yuli Astuti.

Bajo la dirección de Yuli Astuti, Muria Batik Kudus no es sólo un taller de producción, sino también un hogar de aprendizaje para siete niños discapacitados, la mayoría de los cuales son sordos y tienen problemas del habla.

Aprenden paso a paso, desde nyolet (coloración simple), goteo, nanting, hasta hacer batik con varios motivos típicos de Kudus.

Más de cientos de motivos típicos de Kudus han surgido del Muria Batik Kudus Studio, incluidos los motivos Parijoto, Menara, Kretek, Kandas Ship, Aji Fern, Clove Leaves, Tobacco y Gading Patiayam. Todos ellos están llenos de sabiduría local, algunas de las cuales también involucran a Nafis y sus colegas.

Además de la formación, Muria Batik también se ha asociado con SLB para un programa de prácticas y para abrir un paquete «Un día para conocer el Batik» para estudiantes o visitantes en general.

El subdirector de SLB Cendono Lasih Wijiarti dijo que sus estudiantes tienen diferentes habilidades para practicar su independencia ya que hay diferentes vocaciones en SLB.

El propio Nafis es uno de los estudiantes que tiene su propia especialidad en el campo del arte, especialmente en el arte del batik, porque se adapta fácilmente y sigue las instrucciones del instructor de batik.

Además, Nafis también tiene un nivel de independencia superior a la media de sus compañeros, por lo que también puede ganar cuando participa en una competición. De hecho, el motivo debe crearse según su imaginación.

Lo que pasa es que para convertirte en un campeón de un nivel superior, como provincial o nacional, todavía tienes que trabajar duro y obtener ayuda de expertos en batik para que tus habilidades puedan mejorar.

Soporte Pertamina

El viaje de Muria Batik no puede separarse del apoyo de Pertamina. Desde 2017, Yuli Astuti forma parte del programa de desarrollo de MiPymes de Pertamina. Gracias a ello, Muria Batik pudo penetrar un mercado más amplio, participar en exposiciones en Malasia, varias exposiciones en Indonesia, en el evento Inacraf e incluso convertirse en el más vendido.

Yuli admitió que la oportunidad presentada por Pertamina fue extraordinaria, ya que pudo conocer a exportadores, participar en exposiciones e incluso ser invitado a ser mentor de otras MIPYMES. Para que no sólo usted tenga éxito, sino que también pueda impulsar a las empresas que le rodean.

Taufiq Kurniawan, Gerente de Área de Comunicación, Relaciones y RSE de Pertamina Patra Niaga Central Java Regional, explicó que este programa está en línea con el compromiso de la compañía de empoderar a más de 200 personas con discapacidad en Java Central.

Pertamina anima a todos los grupos apoyados a dar bendiciones, especialmente a los grupos vulnerables. Mientras tanto, Muria Batik es uno de los mejores ejemplos.

La historia de Nafis es una prueba clara de que las limitaciones no son el final. Con perseverancia, tutoría y apoyo de la comunidad, este joven con discapacidad pudo transformarse de «nadie» en un inspirador y experimentado fabricante de batik.

Desde un trozo de tela mori blanca, los rasguños de una noche calurosa hasta un hermoso motivo de batik, Nafis ha escrito el viaje de su propia vida: el viaje de un joven discapacitado desde cero hasta un experto en batik.

