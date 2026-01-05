Yakarta (ANTARA) – El Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología para el período 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, fue acusado de corrupción que causó pérdidas a las finanzas estatales por valor de 2,18 billones de IDR en relación con el presunto caso de corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de licitaciones. portátil Chromebook Y Gestión de dispositivos Chrome (MDL) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

El fiscal (JPU) del Ministerio Público, Roy Riady, reveló que Nadiem presuntamente cometió corrupción al ofrecer instalaciones de aprendizaje basadas en tecnologías de la información y la comunicación en forma de portátil Chromebook y CDM para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 no se ajusta a los principios de planificación y compras de compras.

“Las acciones se llevaron a cabo junto con Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih y Jurist Tan”, dijo el fiscal el lunes durante la audiencia de lectura de la acusación ante el Tribunal de Delitos de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

En detalle, las pérdidas estatales incluyen 1,56 billones de IDR relacionados con el programa de digitalización de la educación en el Ministerio de Educación y Cultura, así como 44,05 millones de dólares o el equivalente a 621,39 mil millones de IDR debido a la compra de MDL innecesario e inútil para el programa de digitalización de la educación.

Con estas acciones, el fiscal alegó que Nadiem recibió 809.590 millones de rupias de PT Solusi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) a través de PT Gojek Indonesia.

El ex Ministro de Educación y Cultura está amenazado con un delito por sus acciones reguladas en el artículo 2, apartado 1 o en el artículo 3. Juncto Artículo 18 de la Ley (UU) Número 31 de 1999 para la Erradicación de los Delitos de Corrupción, modificada y complementada por la Ley Número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 apartado 1) 1e del Código Penal.

El fiscal reveló que Nadiem, a través de Ibam como consultor tecnológico del Ministerio de Educación y Cultura; Mulyatsyah como Director de Escuelas Secundarias (SMP) de la Dirección General de Educación Infantil, Educación Básica y Educación Secundaria, Ministerio de Educación y Cultura, 2020-2021; Sri como Director de Escuelas Primarias (SD) de la Dirección General de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021; y Abogado, ex funcionario especial del Ministro de Educación e Investigación y Tecnología, habrían llevado a cabo estudios y análisis generales.

Se han llevado a cabo estudios y análisis de revisión sobre la necesidad de equipos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el programa de digitalización de la educación, lo que ha llevado a portátil Chromebook usando el sistema operativo Cromo (Chrome OS) y MDL.

“Sin embargo, la evaluación y el análisis de las necesidades no se llevaron a cabo sobre la base de la identificación de las necesidades de educación primaria y secundaria en Indonesia, lo que provocó fracasos, especialmente en las áreas 3T (las áreas fronterizas más periféricas y subdesarrolladas”), dijo el fiscal.

Además, el fiscal dijo que Nadiem, junto con Mulyatsyah, Sri, Ibam y Jurist, también prepararon precios unitarios y asignaciones presupuestarias para 2020 sin estar equipados con un estudio con datos de respaldo confiables.

La elaboración de precios unitarios y asignaciones presupuestarias se realiza con el presupuesto de compras. portátil Chromebook que utiliza el sistema operativo Cromo (Chrome OS) y MDL, referente a la hora de elaborar precios unitarios y asignaciones presupuestarias en 2021 y 2022.

Posteriormente, Nadiem, junto con Ibam, Sri, Mulyatsyah y Jurist, también fueron sospechosos de llevar a cabo la licitación. portátil Chromebook al Ministerio de Educación y Cultura a través del Catálogo electrónico o la aplicación del Sistema de Información de Contrataciones Escolares (SIPLah) para 2020, 2021 y 2022 sin evaluar el precio de implementación de las contrataciones portátil Chromebook y no está respaldado por referencias de precios.

