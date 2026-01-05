Nadiem fue acusado de recibir 809.590 millones de IDR a través de PT Gojek Indonesia

Yakarta (ANTARA) – Nadiem Anwar Makarim fue acusado de recibir 809,59 mil millones de IDR en relación con un caso de presunta corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de licitaciones. portátil Chromebook Y Gestión de dispositivos Chrome (MDL) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en el período 2019-2022.

El fiscal (JPU) del Ministerio Público, Roy Riady, dijo que el dinero para el período 2019-2024 fue recibido por el Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología luego de elaborar el pliego de condiciones. portátil Chromebook usando MDL o Actualización de Chrome Educación convirtiendo a Google en el único que controla el ecosistema educativo en Indonesia.

“El dinero que recibió Nadiem provino de PT Solusi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) a través de PT Gojek Indonesia”, dijo Roy el lunes durante la audiencia para leer los cargos en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

El fiscal afirmó que la mayor parte del dinero de PT AKAB procedía de la inversión de Google por valor de 786,99 millones de dólares.

Esto se desprende de la riqueza de Nadiem registrada en el Informe de Riqueza del Administrador del Estado (LHKPN) en 2022, a saber, la adquisición de valores por valor de 5,59 billones de rupias.

Además de Nadiem, en este caso había otras 24 partes, tanto de particulares como de empresas.

Como resultado de las acciones de Nadiem junto con los otros acusados, a saber, Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah y Sri Wahyuningsih, así como el abogado Tan, que aún está en libertad, el Estado sufrió una pérdida de 2,18 billones de rupias.