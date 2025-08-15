MyRepublic Indonesia gana la mejor red fija y la mejor experiencia de gamificación ISP 2025

SEMARANG (Antara) – MyRepublic Indonesia (Pt. Eka Mas Repubik), un proveedor de banda ancha fija con tecnología FTTH, nuevamente registró una actuación orgullosa al ganar dos prestigiosos premios de también LA®, un líder mundial en inteligencia de conectividad.

En el evento SpeedTest Awards ™ para el período H1 2025, Myrepublic Indonesia fue nombrado ganador en dos categorías importantes, a saber, la mejor red fija y la mejor experiencia de juego ISP en Indonesia.

«Estamos muy agradecidos por este premio de OMLA®, que refleja los resultados del arduo trabajo del equipo y la leal confianza del cliente», dijo el jueves el director ejecutivo de MyRepublic Indonesia, Timothius Max Sulaiman, en Semarang.

Según él, el precio no es solo un rendimiento, sino también el uso de una empresa. Continuar ofreciendo el mejor servicio para todas las personas indonesias.

SpeedTest Awards ™ entregado por LA® es la forma más alta de valoración dada a los operadores de red basados en millones de pruebas extensas de usuarios de Internet a través de la aplicación SpeedTest®.

En 2023 MyRepublic tiene Indonesia

Obtener los SpeedTest Awards ™ de OMLA® como el proveedor de Internet más rápido en Indonesia para el tercer y cuarto trimestre de 2023, y este año nuevamente realizó un rendimiento.

«La velocidad y el rendimiento superior de MyRepublic han establecido nuevos estándares, y estamos orgullosos de renunciar a su desempeño», dijo.

El rendimiento es aún más especial porque la mejor categoría es una red fija

El precio más alto de OMLA®, con una calificación extensa en tres indicadores, a saber, Speed Score®, WebBrowsscore y puntaje de transmisión de video.

En esta evaluación, MyRepublic Indonesia logró registrar el mayor rendimiento en comparación con otros ISP en Indonesia.

Esto refleja la calidad de MyRepublic Network en su conjunto, de la velocidad de carga, comenzando a descargar, acceso sin problemas al sitio a la calidad de la experiencia de transmisión de video.

Con la cobertura de la red que ahora ha llegado a 62 ciudades y 91 distritos en toda Indonesia, este premio es una prueba clara de la dedicación de MyRepublic Indonesia en la oferta de servicios de Internet permanentes «preferenciales» y «asequibles».

Además de Excel en la categoría de redes fijas, MyRepublic Indonesia también ganó el mejor título de experiencia de gamificación ISP.

«Este precio ha sido validado por la gravedad de MyRepublic Indonesia cuando trabaja en los segmentos de los jugadores que exigen conexiones ilimitadas y disturbios mínimos», dijo.

Con estos dos premios, MyRepublic Indonesia repitió su posición como pionera en la presentación de servicios de Internet de alta calidad que están listos para apoyar el estilo de vida digital de la gente indonesia, tanto para el trabajo, la empresa, el entretenimiento y los juegos competitivos.