Muhammadiyah PK Middle School Kottabarat Dedication para crear una generación moral

Solo (Antara) – Muhammadiyah Middle School Special Program (PK) Kottabarat Solo, Java central sincronizado con padres que están comprometidos a crear una generación de moralidad.

La dedicación se vio en las actividades del seminario de Awussanah y para padres en el Alana Solo Hotel, el sábado. La actividad a la que asistieron 155 padres de la séptima clase de la séptima clase, presentó al profesor de psicología en la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) Prof. DR. Dr. Sri Lestari, M.Sc., Psicólogo.

El profesor Sri Lestari la importancia de aplicar valores en la historia de la capacitación de Luqman al-Hakim a sus hijos.

Estos valores incluyen el monoteísmo (no asociado a un Dios correspondiente), agradecido, dedicado a los padres, la conciencia de caridad, el mantenimiento de las oraciones, ser paciente y determinado, mantener documentos y cortesía.

«El papel de los padres es muy importante al capacitar a los niños. Dé un ejemplo de moralidad, construye una comunicación cálida, invítelos a ser diálogos y ser un buen oyente», dijo.

En la misma ocasión, el jefe del programa especial de la Escuela Intermedia de Muhammadiyah, Kottabarat Surakarta Muhdiyatmoko, dijo que la actividad era un medio de comunicación y percepciones entre los padres y las escuelas era la misma.

En esta actividad, se realizó un meminar de crianza con el tema de imprimir la generación de Luqman que era inteligente, civilizada y moral.

«De esta manera, los padres pueden entender que los programas escolares y escolares también pueden comprender las expectativas y deseos de los padres», dijo.

El presidente del Comité de Awalussanah, Dhea Ajeng Gading Paninggar, dijo que las actividades de Aworsanah en el Alana SOLO Hotel fueron un momento importante para dar la bienvenida a los padres de los estudiantes de séptima clase de Lote 16 y que introdujeron la escuela secundaria Muhammadiyah PK.

«Esperamos que este evento entre padres y escuelas pueda trabajar juntos en el desarrollo del potencial de los estudiantes. Esperemos que esta relación armoniosa pueda durar en el futuro», dijo.

Explicó que también se celebró una sesión de educación en esta actividad en colaboración con el Prof. Dr. Sri Lestari, M.Sc., psicólogo de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta.

Según él, el objetivo más importante de esta actividad es crear una relación armoniosa entre los padres y las escuelas y comparar las percepciones con respecto a la visión, la misión y los programas escolares.

Uno de los padres de los estudiantes de 7A Mursid Dwi Hastomo apreció la implementación del evento parental en una serie de actividades iniciales organizadas por el programa especial de la Escuela Intermedia Muhammadiyah Kottabarat Surakarta.

«Me gustaría agradecer a la escuela secundaria Muhammadiyah Pk Kottabarat, especialmente en el evento de crianza, lo que nos da muchos comentarios como padres sobre cómo podemos capacitar a niños de generación en generación», dijo.

Según Mursid, la Meminaria para la crianza dio nuevas ideas sobre la capacitación de los niños con un mejor enfoque y de acuerdo con los tiempos.

También creía que las actividades iniciales eran muy útiles porque pudieron introducir programas escolares a los padres y fortalecer la amistad entre escuelas y familias.

«Debido a este Awalussanah, entendemos mejor el programa escolar y nos sentimos más cerca de la escuela. Este es un buen comienzo para establecer la sinergia para ayudar al crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos», dijo.