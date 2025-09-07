Muhammadiyah invita a la investigación del efecto de investigación académica

PEKALONGAN (Antara) – El presidente central de Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, invitó a los académicos, especialmente del alcance de las universidades de Muhammadiyah para hacer investigaciones basadas en el análisis social de diferentes regulaciones que han influido en diferentes sectores de la vida.

«Por los diversos problemas que hemos investigado en Indonesia, es un problema en la sección de electricidad, lo que significa que la orden en el lado de la electricidad (vida)», dijo Bushro Muqoddas durante la capacitación de la ideología de liderazgo regional del Instituto Hikmah y la política pública del centro del Centro de Pekhamadiah Java, domingo.

Si bien los casos que ocurren en el área, dijo, la electricidad o el impacto de la parte del crecimiento de energía en forma de regulaciones vinculantes son. «Hasta ahora, se han realizado más regulaciones sobre la base de suposiciones, incluso los intereses de los propietarios de capital, no problemáticos en función de la comunidad», dijo Bushro Muqoddas.

Dio un ejemplo de la Ley de trabajo de Cipta, la Ley Minerba, que, según ella, se dio cuenta de que algunos de ellos causaron una polémica en la comunidad. «Vi una mina en Halmahera, el país es muy grande», dijo.

O continuó la polémica alrededor del desarrollo del área de Rempang en la provincia de las islas Riau que habían causado el Hubbub tanto físicamente como no físico.

Mientras que el presidente de PWM Central Java KH Tafsir se había agregado a él, porque eso requiere poder político respaldado por fuertes capacidades económicas. «Para que este poder político no esté controlado por el poder económico», dijo Tafsir.

Liderazgo regional LHKP Capacitación de ideología PWP Muhammadiyah Central Java aumentó el tema «Fortaleciendo la ideología islámica de la ideología en la construcción del liderazgo público con integridad y progresivo» con 150 participantes.

El presidente de la capacitación de LHKP PW Muhammadiyah Central Java Jayusman Arief se dio para equipar los marcos de Muhammadiyah con ideas ideológicas islámicas progresivas, habilidades de liderazgo y lectura y poder de respuesta y responder a la dinámica sociopolítica sabiamente y a una manera civilizada.

«Esta actividad también es un medio para la consolidación de los marcos potenciales de Muhammadiyah de diferentes regiones en Java Central, que se espera que se conviertan en actores estratégicos en espacios públicos, tanto como legisladores, burócratas, organizaciones comunitarias y factores comunitarios», dijo.

Para darse cuenta de esto, continuó, se necesita capacitación que no solo sea teórico sino también aplicativo y contextual. «El objetivo es que los marcos estén listos para ejecutar el mandato de las personas con clara integridad y coordinación con los intereses de las personas», dijo Jayusman.

Se espera que esta capacitación sea una línea de marcos de líderes de Muhammadiyah que sean firmes, ideológicos, estratégicamente maduros y estén listos para desempeñar un papel en el desarrollo de la comunidad principal. Con una colaboración y un enfoque progresivo, el Java Central PWM LHKP quiere rechazar la dedicación de Muhammadiyah para dar forma al avance y el avance del liderazgo público para las personas y la nación.

Varios oradores de capacitación, incluido el Dr. Muh Haris (miembro del Parlamento Indonesio), presidente de Java Central PWM DRS Tafsir, Harun Abdul Khafizh (miembro de la DPRD provincial central de Java – Distrito Electoral Central de Java), Edi Faisol (Práctico de Massamedia/ TV SIMPO). Pekalongan Rains Fadia A Rafiq, representado por el Asistente 1 de Pekalongan Regency Ali Reza Regency.

