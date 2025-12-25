Muhammad Hatta dijo que los pilares de la nacionalidad son el espíritu de los jóvenes para construir la nación.

Sukoharjo (ANTARA) – El miembro del Comité VII de la RPD RI Muhammad Hatta dijo que el pilar de la nacionalidad es el entusiasmo de los jóvenes por construir la nación.

Lo transmitió a una audiencia a la que asistieron organizaciones juveniles, comunidades juveniles, voluntarios y activistas en Solo Baru, Sukoharjo Regency, Java Central, el domingo (14/12).

En la actividad sobre el tema Gasolina, Espíritu y Brújula del Movimiento Juvenil para Construir Indonesia, dijo que los grandes cambios en este país siempre han sido impulsados ​​por los jóvenes.

En esta actividad destacó los cuatro pilares de la nacionalidad que no sólo se memorizan sino que también sirven como herramientas y armas de acción para construir la nación.

«Pancasila es progresista. Es una herramienta de crítica para luchar contra la injusticia, la corrupción y la desigualdad. La Constitución de 1945 es su arma legal para responsabilizar al Estado y luchar por los derechos constitucionales», dijo.

Mientras tanto, la República de Indonesia es un amplio escenario de acción, desde los pueblos hasta las ciudades, desde los campos reales hasta los digitales.

«Además, Bhinneka Tunggal Ika es nuestra superpotencia en la era global, la capacidad de trabajar con todos», dijo.

Durante el debate, también transmitió sugerencias y aportaciones, una de las cuales fue que la generación más joven no se contentaría fácilmente con las explicaciones de los libros de texto.

«Discutir qué significan los principios de justicia social en la era digital, ¿cómo combate Bhinneka Tunggal Ika el discurso de odio en las redes sociales? Crear contenido, podcasts o debates ligeros sobre esto», dijo.

También invitó a los jóvenes a desafiarse a sí mismos.

«Después de abordar críticamente el problema, desafíate a ti mismo y propone una solución concreta basada en los valores nacionales. Mi equipo y yo estamos listos para ser un puente para escuchar y llevar la solución al nivel de la formulación de políticas», dijo.

También cree que es necesario construir redes intercomunitarias, como aficiones, artes, deportes y tecnología, con el espíritu de los cuatro pilares de la nacionalidad, para realizar acción social, emprendimiento social y defender determinados temas.

«Ayudé a facilitar las reuniones iniciales con varias partes interesadas», dijo.