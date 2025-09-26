Muestre el poder de Byd Atto 1 para excavar a Bergen a Bergen

SEMARANG (Antara) – El producto más nuevo de Byd Motor Indonesia, Byd Atto 1, que acaba de lanzar en Java Central, se probó inmediatamente en calles en áreas urbanas hasta montañas de la provincia.

El jefe del producto Byd Motor Indonesia Bobby Bharata dijo que la prueba del vehículo celebrada el jueves (9/26) tomó la ruta de la ciudad de Semarang a Boyolali Regency y Salatiga City, antes de que finalmente regresara a la capital del centro de Java.

La ruta comienza desde el centro de la ciudad de Semarang a través del área icónica del área de Simpanglima y continúa atravesando el Banyumanik -Tolpoort para probar la posibilidad en la carretera.

El viaje es cada vez más el caso de las rurales, las montañas y los sinuosos valles del área de Selo, Boyolali Regency.

En este Medan, la pareja inmediata de Byd Atto 1 dejan que cada pendiente vaya sin problemas en circunstancias que han encontrado la carretera.

Función Regenerative Breaking Atto 1 que funciona de manera óptima cuando desciende las carreteras empinadas se convierte en uno de los beneficios.

Esta función puede producir potencia adicional para el automóvil eléctrico cuando el conductor baja el pedal del freno en la carretera.

Al llegar a Salatiga, Atto 1 se probó a través de la «estación de agilidad» diseñada para descubrir el conejo y la conveniencia para controlar el automóvil a través de tres desafíos principales, a saber, la estación de juramento, un impulso simple y un disco simple que probó opciones de maniobra rápida y estacionamiento en espacios limitados en habitaciones limitadas

Bobby dijo que el viaje a más de 187 km es una prueba de la capacidad de la batería BYD ATTO 1 que puede soportar la ruta de viaje sin la necesidad de rellenar.

Explicó en una prueba en las tres rutas combinadas, Atto 1 pudo ahorrar costos operativos de alrededor del 40 al 60 por ciento en comparación con los automóviles con reservas petroleras.

«La función de fractura regenerativa también restaura la energía durante la deliración, de modo que aumenta la eficiencia general», dijo.

Durante esta prueba, espera que Byd Atto 1 pueda inspirar a más personas a cambiar a vehículos eléctricos y sentir los beneficios directamente, tanto en términos de eficiencia como de experiencia de manejo más agradable.

Byd Atto 1 viene en dos variantes, a saber, Dynanic y Premium.

Los residentes de Java Central pueden tener la última serie BYD por un precio de Rp209 millones para Atto 1 Dynamic y Rp249 millones para la variante Atto 1 Premium.