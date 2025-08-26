MPWN Java Central impuso sanciones de advertencia a dos notarios

SEMARANG (Antara) – El Consejo de Supervisión Regional de Java Central (MPWN) impuso sanciones en forma de advertencias de dos notarios de la ciudad de Semarang y la regencia de Klaten que, según los informes, cometieron violaciones éticas profesionales

Jefe de la División de Servicios Legales del Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central Tjasdirin en Semarang el martes dijo que la conferencia de la decisión dirigida por MPWN Java, miembro Djoko Sceyo Hartono Widagdo, eliminó la segunda decisión de advertencia escrita y la primera advertencia de cada uno de cada uno

Tjasdirin dijo que el mecanismo de investigación y la lectura de la decisión eran parte de un intento de mantener el marwah de la ocupación notaria.

«MPWN está aquí para asegurarse de que cada notario funcione de acuerdo con el Código de Ética y Legislación», agregó.

A través de esta supervisión, continuó, se espera que los servicios a la comunidad continúen funcionando bien, transparentes y responsables.

Explicó que el Ministro de Derechos y la Regulación de Derechos Humanos número 15 de 2020 con respecto a los procedimientos para la investigación de la Junta de Supervisión del notario, la presunta violación y los resultados de la investigación del notario, deben ser seguidos por el mecanismo de leer la decisión.

Además, según él, las sanciones administrativas impuestas por MPWN deben ser dirigidas por el Ministro de Derechos y el Reglamento de Derechos Humanos 61 de 2016 con respecto a los procedimientos para las sanciones administrativas sobre el notario.

Hizo hincapié en que Java Central MPWN estaba dedicado a mantener la integridad y la profesionalidad de la posición notaria.

«Esto es para garantizar que los servicios legales a la comunidad continúen funcionando bien de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables», dijo.

