MPP Digital Temanggung opera 1.300 aplicaciones

TEMANGGUNG (Antara) – Se llevaron a cabo un total de 1.300 solicitudes de licencias de trabajadores de la salud (nakes) en la regencia de Temanggung, Java central a través de centros comerciales de servicio público digital (MPP).

«Por ahora hemos utilizado servicios digitales para ingresar al National Digital MPP, hemos comenzado la implementación desde 2024», dijo el viernes la administración digital MPP Temanggung Dina Rezki Hall en Temanggung, el viernes.

Dijo que el sistema ha estado vigente hasta ahora desde junio de 2024.

Según él, la fuerza laboral para el sector de la salud todavía se facilita en licencias a través de digital, incluidos otros permisos. «Para los trabajadores de la salud, el MPP digital ahora puede usar, de modo que todo ya tiene acceso a través de teléfonos móviles», dijo.

Entonces, dijo, los trabajadores de la salud en la regencia de Temanggung no tuvieron que venir al MPP de Temanggung para cuidar el permiso.

«Ada mesa de ayudaÉl, yo mismo el administrador, más tarde mesa de ayuda Por ejemplo, hay preguntas de los trabajadores de la salud que no entienden, usted puede hacer «, dijo.

Dijo que casi todos los trabajadores de salud con permisos de Pratek deben tener permiso, por ejemplo, médicos, enfermeras, parteras, nutricionistas y terapeutas, usar un permiso práctico.

«Así que no hay más manual. Tenemos una solicitud de aproximadamente 1.300 a julio pasado. Pero hay algunas opciones que aún no están claras», dijo Dina Hall Rezki.