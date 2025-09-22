MPD Notary Blora y Rembang están separados para optimizar la supervisión

BLORA (Antara) – Se espera que el Consejo de Supervisión Regional (MPD) de Blora Regency y Regbang Regency, Java Central, se separe, con la esperanza de supervisión y orientación sobre notarios en cada región puede estar más enfocado y óptimo.

Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho de Java Central Heni Susila Wardoyo a través del jefe de la División de Servicios de Servicios Legales de Tjasdirin dijo que su partido produjo la separación propuesta de MPD al facilitar la discusión a través de una reunión virtual que se celebra el lunes (22/9).

«Con la preparación para el divorcio, porque está relacionado con el MPD, ciertamente hay cosas que estar preparadas para hacer membresía del MPD», dijo en una reunión virtual.

Según él, el Consejo de Supervisión del Notario es una expansión del Ministro de Derecho en la realización de orientación y supervisión del notario. Es por eso que se espera que la separación de MPD en Blora y Rembang tenga un efecto positivo en el desempeño de la institución.

«En principio, el Ministerio Central de Legalización de Java dio la bienvenida a la propuesta. Esperemos que cada MPD se centre más en la supervisión y el desarrollo de los notarios, por lo que no habrá problemas con respecto al notario en el futuro», explicó Tjasdirin.

En la misma ocasión, el jefe de los Servicios Generales de la Administración Legal (AHU) explicó a Deni Kristiawan con respecto al proceso de separación, las condiciones para la formación, así como la autoridad del MPD al realizar sus deberes.

Por separado, el jefe de la oficina regional de Kemenkum Central Java Heni Susila Wardoyo enfatizó que MPD juega un papel importante en el mantenimiento del honor del notario.

«Al mismo tiempo, proteger los derechos de los usuarios de Notariss para la seguridad legal», dijo.

En general, las reuniones producen información de que la separación de MPD Blora y Rembang es posible.

A la reunión asistieron miembros del Centro de Detención MPD Note.

