Movimiento Batik con la madre Paud Central Java se refiere a 27,000 estudiantes

SEMARANG (Antara) – No menos de 27 mil estudiantes de Educación de la Primera Infancia (PAUD) en Java Central hizo el movimiento «Come Batik Come Mother With Paud Central Java» en el Día Nacional Batik Herden el 2 de octubre de 2025.

Madre Paud Central Java Nawal Nur Arafah Yasin, en Semarang, alienta a los niños el jueves a mantener a los niños de Batik porque no solo conserva la cultura javanesa, sino también para que los niños amen la diversidad y amen a su gente.

«Cada motivo es una historia de diversidad, y de cada muesca es el amor de tinta por la nación», dijo, asistiendo al evento en Gor Jatidiri Semarang.

De los 27 mil estudiantes Batik, no menos de tres mil estudiantes en el estadio Semarang Jatidiri, mientras que otros 24 mil estudiantes participaron en línea en la Escuela Paud de la Fundación de Educación Nahdlatul Ulama Muslimat (YPMNU) en el centro de Java.

De hecho, la actividad rompió el Museo Mundial de Registro Indonesio (MURI) para el récord de educación registrada al mismo tiempo en la mayoría de la primera infancia.

Lo recordó, por lo que la importancia de la filosofía de Batik que invitó a los niños de una edad temprana a recibir Batik.

Además, dijo, el ataque de la cultura extranjera fue tan masiva en este momento, también en términos de ropa que los niños, si no se fortalecen con el amor por la cultura de la nación, pueden olvidar su propia cultura valiosa.

«Enseñar Batikkinderen puede aumentar la alfabetización y la experiencia directa. Animo a las madres Paud en Java Central a invitar a los niños a amar la cultura de Batik», dijo la esposa del vicegobernador del centro de Java Taj Yasin Maimoen.

Además de Batik Cinta, Nawal también le pidió a Paud -Mother en Java Central que socialice el Programa Paud Gold (PAUD Swadaya Community) y el programa One Paud Dua Village.

Junto con los marcos Posyandu, pueden invitar a sus padres e hijos de 0 a 6 años a ir a la escuela durante un año (jardín de infantes).

Mientras tanto, el vicegobernador del centro de Java Taj Yasin Maimoen espera que esta vez la conmemoración del Día Nacional de Batik pueda fortalecer la producción y la industria de Batik en 35 distritos/ciudades de la región.

La cifra conocida como Gus Yasin dijo que los invitados de países amigables también afirmaban estar interesados ​​en Batik, incluso querían invitar a los maestros de Batik a enseñar en su país.

«Cuando acompañé al gobernador Ahmad Lutfi para recibir invitados del reino de Malacca, estaban muy interesados ​​en Batik y les pidieron a los maestros de Batik de Java Central que enseñen en Malasia», dijo.

La esperanza, dijo, de Java Central nacerá como maestros de Batik que pueden difundir su conocimiento a diferentes países.

