Monte Semeru cuatro veces erupción con una altura de erupción de hasta 800 metros

LUMAJANG, Java este (Antara) – Mount Semeru, ubicado en la frontera de Lumajang y Malang Regency, Java Oriental se ha registrado cuatro veces con una altura de erupción hasta 800 metros sobre el pico el domingo por la mañana.

La primera erupción tuvo lugar a 05.13 WIB con la altura de la columna de erupción que se observó a unos 700 metros por encima del pico o 4,376 metros sobre el nivel del mar (MDPL).

El Askolom se observó como blanco a gris con intensidad moderada en el norte y cuando se hizo el informe, la erupción aún estaba en marcha.

«La segunda erupción tuvo lugar a las 05.52 WIB

Según él, el Askolom resultó ser blanco a gris con intensidad moderada en el norte. Cuando se hizo el informe, la erupción aún estaba en marcha.

La tercera erupción tuvo lugar a 06.41 WIB con la altura de la columna de erupción que se observó a unos 500 metros por encima del pico y la columna de cenizas se observó blanca con una intensidad espesa en el norte.

«La erupción se incluyó en un sismógrafo con una amplitud máxima de 22 mm y una duración de 115 segundos», dijo.

La montaña más alta de la isla de Java regresó a la erupción a 07.33 WIB con la altura de la columna de erupción que se observó a unos 700 metros sobre el pico y el askolom se observó blanco a gris con intensidad espesa en el norte. La erupción se incluyó en un sismógrafo con una amplitud máxima de 22 mm y una duración de 147 segundos.

Explicó que el Monte Semeru todavía estaba alerta o nivel II, de modo que la volcanología y el Centro de Limitación de Desastres Geológicos (PVMBG) dieron una serie de recomendaciones, a saber, que la comunidad tenía prohibido realizar cualquier actividad en el sector del sureste, a lo largo del Kobokan hasta ocho kilómetros del pico (arriba).

Fuera de esta distancia, dijo, la comunidad no debe realizar actividades a una distancia de 500 metros de la orilla del río a lo largo de la visita, porque tiene el potencial de ser influenciado por la expansión de nubes calientes y flujos de lava hasta una distancia de 13 kilómetros desde el pico.

«También se aconseja a la comunidad que no se mueva dentro de un radio de tres kilómetros del cráter/pico del Monte Semeru, porque es susceptible a los peligros de las bombillas», dijo.

