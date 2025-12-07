Mo Salah reveló que su relación con Arne Slot no era buena

Yakarta (ANTARA) – El jugador del Liverpool Mohamed Salah reveló que su relación actual con el entrenador Arne Slot no es como la temporada pasada, cuando él y Slot trabajaron juntos para ayudar al equipo a ganar la Premier League.

En su entrevista, citada el domingo en el sitio web de la Premier League, Salah reveló su relación con el técnico holandés, afirmando que «de repente ya no teníamos ninguna relación».

Salah dijo esto cuando fue sustituido por tercera vez consecutiva en la Premier League en el partido del Liverpool contra el Leeds United en Elland Road, el domingo WIB, en la semana 15, que terminó con un marcador de 3-3.

«Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no teníamos ninguna relación. No sé por qué», dijo Salah.

La estrella egipcia añadió: «Parece que alguien no me quiere en el club».

Salah luego se dirigió a sus críticos, sugiriendo que estaba siendo tratado injustamente después de un mal comienzo de temporada para los Rojos.

Desde que se unió en junio de 2017, Salah se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Premier League. Marcó 190 goles, la cuarta mayor cantidad en la historia de la competición.

Sin embargo, lo ocurrido en temporadas anteriores no se aplica hasta el momento, ya que solo ha marcado cuatro goles y dos asistencias en trece apariciones en la liga.

«¿Puedo darte un ejemplo? Esto es ridículo, pero lo siento. En el pasado, Harry Kane no anotó en diez partidos, todos los medios decían: ‘Oh, Harry definitivamente anotará pronto’. Pero para Mo, todos dijeron: ‘Debería estar en el banquillo’. ¡Lo siento, Harry!». dijo.