MKNW Central Java ha presentado una solicitud plenaria de aprobación para citar a un notario a la policía

Semarang (ANTARA) – El Consejo Honorario Regional de Notarios (MKNW) de la provincia de Java Central llevó a cabo actividades de investigación y reuniones plenarias sobre una serie de solicitudes de aprobación de citaciones de notarios por parte de investigadores de la policía.

Esta actividad tuvo lugar en la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Justicia y contó con la asistencia de miembros de MKNW tanto fuera de línea como en línea a través de Zoom Meeting.

La actividad estuvo dirigida por el presidente del consejo examinador, Tjasdirin, y asistieron los miembros designados del consejo examinador. Esta investigación es un seguimiento de varias cartas de solicitud oficiales de investigadores de la policía de Semarang, la policía metropolitana de Depok y el Departamento de Investigación General de la Policía Regional de Java Central.

Durante el proceso, el Panel Investigador realiza una investigación profunda del caso de cada solicitud, incluyendo la revisión de documentos de investigación, informes de avance del caso, así como la relevancia de actos presuntamente relacionados con hechos delictivos.

Los miembros de MKNW que no están incluidos en el Consejo de Examen también participan en el proceso a través de Zoom Meeting en el contexto de las disposiciones de la reunión plenaria.

El presidente del Consejo de Exámenes, Tjasdirin, destacó ante su dirección que todo el proceso de examen se llevó a cabo de manera profesional, objetiva y de acuerdo con las disposiciones legales.

«MKNW Central Java continuará apoyando la implementación de las funciones del Consejo de Honor Notarial para mantener la integridad del cargo de notario y garantizar que los servicios legales se lleven a cabo de acuerdo con estándares éticos y profesionalismo», dijo.

Finalizada la investigación, la actividad continuó con una reunión del pleno para formular la decisión del Consejo en forma de aprobación o rechazo de la solicitud del investigador de citar a un notario.

El Presidente de la Asamblea General enfatizó que la aprobación debe realizarse de manera objetiva y profesional y con base en lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Cargos Notariales y el Permenkumham Número 17 de 2021 sobre el Consejo Honorario de Notarios.

A través de esta actividad, la Asamblea General enfatiza la importancia de preservar la dignidad y el honor del cargo de notario, y de brindar apoyo al proceso de aplicación de la ley que se lleve a cabo de manera justa y proporcionada.