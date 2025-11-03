MKD inicia audiencias de testigos en el caso de cinco miembros inactivos de la RPD

Yakarta (ANTARA) – El Tribunal Honorario del Consejo de la RPD de RI (MKD) comenzó el lunes a celebrar una audiencia sobre el caso de cinco miembros de la RPD de RI cuyos partidos fueron suspendidos en el Complejo Parlamentario de Yakarta, presentando varios testigos.

El presidente de la RPD RI MKD Nazaruddin Dek Gam dijo que la investigación preliminar se llevó a cabo para encontrar aspectos positivos sobre una serie de eventos que atrajeron la atención pública del 15 de agosto al 3 de septiembre de 2025, relacionados con la desactivación de cinco miembros de la RPD.

«Hay cinco miembros de la RPD RI que han sido declarados inactivos por sus respectivos partidos, a saber, Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo y Ahmad Sahroni», dijo Dek Gam al abrir la sesión.

Entre los testigos invitados a someterse a la investigación del MKD se encontraban el Secretario General Adjunto del Tribunal de la RPD RI Suprihartini, el coordinador de orquesta en la sesión anual, el teniente coronel Suwarko, el experto en criminología Prof. Dr. Adrianus Eliasta, el experto jurídico Dr. Satya Arinanto, el sociólogo Trubus Rahardiansyah, el experto en análisis de comportamiento Gusti Aju Dewi y el coordinador adjunto de periodistas parlamentarios Erwin Siregar.

