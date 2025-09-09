Ministro social: los estudiantes de la escuela de las personas pueden cumplir con la nutrición

Magelang (Antara) – Ministro de Asuntos Sociales Saifullah Yusuf dijo que los estudiantes de las escuelas humanas recibieron un buen cumplimiento de alimentos, comen tres veces y comen tres veces bocadillo O bocadillos dos veces al día.

«Así que vemos que nuestros hijos son de familias que son simples, menos competentes, pero hoy tienen entusiasmo, tienen sueños que pueden realizarse, esta vida ahora», dijo en Magelang, Central Java, el martes.

Transferió esto al evaluar la 43a Regencia Magelang de la Escuela Secundaria (SRMA).

«Pueden cumplir con la buena comida, luego enseñadas por maestros que son realmente profesionales, tienen empatía y luego acompañados por el tutor del dormitorio y el tutor de acogida que esperamos convertirse en una unidad para que generalmente se conviertan en niños duros, al menos se vuelven inteligentes, carácter y competente», dijo.

Dijo que los puntos escolares de 100 personas ahora han tenido lugar y esto es en camino a 165 puntos. En general salió bien.

«Además, estamos orgullosos de que los niños hayan podido seguir bien el proceso de aprendizaje, como lo dijo el director. Al principio, estos niños necesitan tiempo para adaptarse, pero en última instancia con las muestras y la paciencia del director, maestros, dormitorios, profesión de crianza, ahora pueden seguir las reglas, las disposiciones existentes», dijo.

Según él, también está el papel de TNI y Polri para fortalecer la disciplina. Entonces los niños están entrenados para ser disciplinados.

«Entonces se espera que esto sea parte del proceso de aprendizaje, saben cuándo tienen que dormir, cuándo tienen que limpiar el medio ambiente, cuando tienen que aprender, cuando tienen que dormir hasta entonces cómo pueden participar en sus actividades religiosas. Por lo tanto, todo está arreglado, organizado, hay un plan de estudios», dijo.