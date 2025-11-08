Ministro Maruarar del PKP: La cooperación mutua es la clave para una renovación exitosa de los hogares de las personas

Banyumas (ANTARA) – El Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, enfatizó que el espíritu de cooperación mutua es la clave para el éxito del programa de renovación de viviendas públicas, para que su implementación sea específica, transparente y tenga un impacto directo en la comunidad.

Durante la entrega simbólica de las casas de los residentes renovadas a través de la cooperación entre el gobierno, las empresas y la comunidad en la aldea de Dawuhan, Banyumas Regency, Java Central, el sábado por la tarde, el Ministro del PKP apreció el papel de varias partes para ayudar a crear hogares habitables para los residentes de bajos ingresos.

«Gracias a PT Astra International y a la Fundación Budista Tzu Chi por ayudarnos a construir casas para la gente. Protegeremos juntos todos los programas gubernamentales y de RSE (Responsabilidad Social Corporativa) se llevó a cabo de manera adecuada, transparente y sin irregularidades”, dijo.

Dijo que el gobierno está dando prioridad a la reparación de casas inhabitables en toda Indonesia, con un presupuesto de hasta 8 billones de rupias para 2026.

Del total de 26,3 millones de viviendas aún no habitables, la mayoría serán objeto de un programa de renovación, afirmó.

«El 80 por ciento del presupuesto del ministerio se utilizará para reparar las viviendas de la gente y hacerlas habitables. Esta es una forma real de presencia del Estado para los pobres», dijo Ara, apodado Maruarar Sirait.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina del Estado Mayor Presidencial (KSP), Muhammad Qodari, dijo que el programa de renovación de viviendas del pueblo era prueba de una creciente confianza pública y empresarial en el gobierno.

«La participación de la comunidad empresarial es extraordinaria. Sólo CSR Astra y Buddha Tzu Chi han construido alrededor de 30.000 viviendas, con un valor total de casi 1 billón de IDR. Esto demuestra un alto nivel de confianza en el gobierno y en el presidente Prabowo», dijo.

Según él, este aumento de la confianza también se refleja en el aumento del presupuesto del Ministerio del PKP, que se duplicará hasta los 10 billones de rupias el próximo año, como una forma de agradecimiento por el desempeño que se considera transparente y responsable.

«El presidente ha dado más confianza al ministerio del PKP porque está funcionando bien, la absorción presupuestaria es alta y los resultados son tangibles para el público», dijo Qodari.

Durante el evento, el ministro del PKP, Maruarar Sirait, y el jefe del KSP, Muhammad Qodari, tuvieron la oportunidad de entregar simbólicamente la casa renovada.

En su reunión después del evento, el ministro Ara dijo que el presidente Prabowo Subianto había aumentado el objetivo de renovación de cafés inhabitables de 45.000 a 400.000 unidades el próximo año.

«Esto demuestra su apoyo a los pobres cuyas casas no son adecuadas para vivir», afirmó.

Dijo que en 2025, el gobierno renovará las casas de unas 45 mil personas para hacerlas habitables a través del programa de cooperación mutua para renovar las casas de las personas.

Según él, el programa se ampliará significativamente el próximo año con el apoyo presupuestario de la RPD.

Además de renovar las casas, afirma, el gobierno también presta atención a las personas que no tienen casa.

Del total de aproximadamente 9,9 millones de personas sin vivienda, continuó, el gobierno ha ampliado significativamente el programa de vivienda subsidiada.

“Normalmente 220.000 viviendas protegidas, este año han aumentado a 350.000 viviendas”, afirma.

Según él, las políticas del presidente Prabowo también facilitan las cosas a las personas de bajos ingresos al eliminar las tarifas por los costos de adquisición de terrenos y edificios (BPATB) y la aprobación de la construcción (PBG).

«Antes BPATB y PBG pagaban, ahora es gratuito para las personas de bajos ingresos. La cuota también se ha incrementado drásticamente, de dos mil a 350 mil por año», enfatizó.

El ministro PKP dijo que este paso era una expresión concreta del espíritu de cooperación mutua y del apoyo del gobierno a los pobres en la creación de viviendas dignas y asequibles.

En otra ocasión, el jefe del Servicio de Vivienda y Área de Asentamiento de Banyumas Regency (Dinperkim), Sakty Suprabowo, dijo que el número de casas inhabitables (RTLH) en Banyumas renovadas por la Fundación Budista Tzu Chi alcanzó las 500 unidades repartidas en 21 aldeas, mientras que Astra renovó 165 unidades en seis aldeas.

“Renovación del Buda Tzu Chi yanGRAMO “Se han completado 132 unidades, mientras que la asistencia de Astra ha completado tres unidades”, afirmó