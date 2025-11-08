Ministro del PKP: BSPS es una prueba de que el gobierno está del lado del pueblo

Banyumas (ANTARA) – El Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, enfatizó que el programa de Asistencia de Autoayuda para Estimulantes de Vivienda (BSPS) es una clara demostración del apoyo del gobierno a los pobres a través de la reparación de casas inhabitables en varias regiones.

Durante una visita a la casa de uno de los beneficiarios del programa BSPS, en Kalisube Village, distrito de Banyumas, Banyumas Regency, Java Central, el sábado por la tarde, el Ministro del PKP tuvo la oportunidad de hablar con el dueño de la casa, Nawi.

“Por favor, dime qué te parece esta ayuda”, le dijo a la anciana.

Respecto a esta pregunta, Nawi también expresó su emoción y gratitud porque su casa, que era inhabitable, está siendo reparada por el gobierno.

«Muy feliz señor, gracias a Dios. Gracias ministro, gracias presidente (Presidente Prabowo Subianto)», dijo.

Después de escuchar las expresiones de sentimiento de los beneficiarios de la ayuda, Maruarar dijo que la felicidad de residentes como Nawi era el objetivo principal del programa BSPS.

Según él, el Ministerio del PKP realizará una serie de mejoras en el sistema de implementación del programa en 2025 para hacerlo más transparente y eficiente.

En este caso, dijo, la adquisición de materiales se realizó abiertamente a través de ferreterías.

«Aquí (el programa BSPS en la casa de Nawi) se puede ahorrar alrededor del 7,28 por ciento. Los ahorros se devuelven para aumentar el volumen de materiales para las casas de los residentes», dijo.

También puso el ejemplo de una pared que antes solo se pintaba parcialmente, pero con el volumen extra de material se puede pintar en su totalidad.

Además, dijo que el gobierno aumentará significativamente el tamaño del programa para 2026.

Si se reparan 45.000 viviendas inhabitables en 2025, esa cifra se multiplicará casi por diez para 2026, afirma.

«El presidente Prabowo nos ha ordenado aumentar el objetivo de 45.000 a 409.000 casas. Este es un programa superior que favorece mucho a la gente, especialmente a las personas de bajos ingresos», dijo Ara, el apodo de Maruarar Sirait.

Dijo que del presupuesto total del Ministerio del PKP de aproximadamente 10,5 billones de IDR, 8,89 billones de IDR se asignaron al BSPS.

Según él, en gran medida esto demuestra que la vivienda pública es la principal prioridad del gobierno.

«El número de viviendas en Indonesia que no son aptas para habitar sigue siendo de unos 26,9 millones de unidades. Por eso el presidente ha pedido ampliar este programa. Queremos garantizar que cada ciudadano tenga una vivienda digna, saludable y segura», subrayó.

Además del apoyo financiero de 20 millones de rupias por casa, cree que el éxito de BSPS también se apoya en el espíritu de cooperación mutua dentro de la comunidad.

Volvió a dar un ejemplo de lo ocurrido en el caso de la casa de Nawi. El asistente logró recaudar la participación de los residentes por valor de 9,5 millones de IDR y el trabajo voluntario de siete personas que eran las familias que recibieron la asistencia.

«Esto es extraordinario. No es fácil conseguir que siete personas trabajen gratis durante un mes. Esto es una prueba de que el espíritu de cooperación mutua sigue vivo», afirmó.

Por lo tanto, creía que el desempeño del programa BSPS en este lugar merecía reconocimiento.

Incluso calificó con 9 sobre 10 la implementación del BSPS en la región.

«Esta evaluación se basa en tres cosas: el cumplimiento del cronograma, una fuerte cooperación mutua y transparencia en la implementación. Los ahorros en subastas de hasta el 7 por ciento son un logro sin precedentes», dijo Maruarar.

También calculó que si se pudiera lograr a nivel nacional una eficiencia de sólo el 5 por ciento del presupuesto total del BSP de 8 billones de rupias, se podrían gastar alrededor de 400 mil millones de rupias en aumentar el número de casas en reparación.

«Eso significa que más personas pequeñas pueden sentir los beneficios. La pintura que antes no era suficiente puede convertirse en suficiente, los suelos que solían estar sucios pueden convertirse en cerámica. Esta es una forma real de política duendes (gente pequeña)”, dijo nuevamente.

Dijo que en 2026, el ministerio del PKP dará prioridad a la implementación del BSPS en las zonas con los niveles más altos de pobreza extrema, como Bogor Regency, Java Occidental, donde los datos muestran que hay más de 200.000 casas inhabitables.

Antes de finalizar la visita, expresó su agradecimiento a todas las partes involucradas, desde el gobierno local y asistentes técnicos hasta la comunidad que trabajaron juntos para reparar las viviendas de los residentes.

«Si no podemos hacer felices a los pequeños, ¿de qué sirve ser un funcionario público? Como dijo Pak Prabowo, su corazón siempre está con los pequeños. Este programa es claramente para los pequeños, para la gente sencilla», dijo el ministro del PKP.

También estuvieron presentes en la visita el Jefe de la Oficina del Estado Mayor Presidencial (KSP), Muhammad Qodari, la Directora General de Áreas Residenciales del Ministerio del PKP, Fitrah Nur, la Directora General de Gobernanza de Control de Riesgos (Dirjen TKPR) del Ministerio del PKP, Azis Andriansyah, y el regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono.