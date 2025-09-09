Ministro de religión: ser maestro es una llamada de alma

Semarang (Antara) – Ministro de Religión (Menag) Prof. DR. Dr. Kh. Nasaruddin Umar, MA, enfatizó la importancia del papel de los maestros, no solo como educadores, sino también como los pilares más importantes en el desarrollo nacional. Esto fue transferido a la descripción de varios pasos progresivos llevados a cabo por el Gobierno por el Ministerio de Religión en un intento de mejorar el pozo y la capacidad de los educadores en Indonesia el miércoles (3/9).

Una de las medidas de política estratégica mencionadas por el Ministro de Religión es el aumento de los reembolsos profesionales para 227.147 maestros que no son PNS en toda Indonesia. «Esta política es una prueba clara de las instrucciones estatales sobre los educadores, en particular a los maestros que no son de PNS que ya han servido en diferentes regiones. El aumento de los reembolsos se espera que alivie la carga de la vida de los maestros, mientras que la calidad de la enseñanza en clase está mejorando», dijo Nasarudin Umarudin.

No solo eso, el gobierno también mostró su compromiso de mejorar la calidad de los maestros al aumentar el número de maestros de la educación profesional de los maestros (PPG) al 700 por ciento en 2025. Este paso ofrece más oportunidades para que los maestros obtengan la mejora de la certificación y la competencia.

«Este aumento muestra nuestra seriedad en la producción de maestros profesionales que están listos para competir y adaptarse a los desafíos de esa época», dijo el Ministro de Religión.

Por otro lado, el gobierno también señaló un desempeño significativo al proporcionar un estado de certeza al doctorado honorario. Un total de 52,000 maestros honorarios han sido nombrados oficialmente como empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo (PPPK) en los últimos tres años. El Ministro de Religión dijo que esta política era un hito importante en la historia de la lucha de los maestros honorarios que habían esperado un mejor reconocimiento y prosperidad.

Debido a estas diferentes medidas políticas, el Ministerio de Religión enfatizó su dedicación para continuar fortaleciendo el ecosistema educativo en Indonesia al colocar a los maestros como el elemento más importante en el proceso de transformación de la nación.

Al final de su declaración, el Ministro de Religión repitió que el maestro era una profesión que no era solo un trabajo, sino una llamada de alma.

«Para mí, el maestro no solo es un trabajo, sino un llamado al alma. Y debido a su gloria es imprescindible cuidar a sus buenos. Cuidemos la dignidad del maestro porque es del futuro del nacimiento y la nación en crecimiento», dijo Nasaruddin Umar.

Mientras tanto, el Rector de Uin Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., la política del Ministerio de Religión positivo que mejora cada vez más la calidad y el bien de los maestros.

«Los maestros son un trabajo noble. El gobierno por parte del Ministerio de Religión presta especial atención al garantizar bien». Dijo el canciller.

Según él, el resultado del trabajo es obtener salarios, pero más que el maestro necesita el espíritu de sinceridad y el llamado del alma del corazón.