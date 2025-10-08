Ministro de PPPA recuerda a los padres que deben fomentar la cercanía con los niños

YAKARTA (ANTARA) – La Ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil (PPPA), Arifah Fauzi, instó a los padres a reconstruir la cercanía con los niños y ayudar en el uso de dispositivos, especialmente para prevenir la violencia contra los niños.

«De los registrados en el Ministerio PPPA, casi el 90 por ciento de los casos de violencia cometidos o experimentados por niños están influenciados por el uso de dispositivos y redes sociales sin una supervisión adecuada. Por lo tanto, los padres deben dar un buen ejemplo y acompañar la atención, entonces el niño crecerá con buen comportamiento y carácter», dijo el ministro de PPPA, Arifah Fauzi, en un comunicado en Yakarta el miércoles.

Dijo esto en conmemoración del cumpleaños del Profeta Mahoma en la Gran Mezquita de Al Jauhar Yasfi, en la ciudad de Bekasi, Java Occidental.

Según Arifah Fauzi, el mayor desafío al que se enfrentan las familias modernas hoy en día es el aumento de la dependencia de los niños de los dispositivos y las redes sociales. Entonces, la falta de ayuda y comunicación de los padres en los niños puede influir en los patrones de crianza en la familia.

«Muchos padres se quejan de que les resulta difícil cuidar o educar a los niños. Sí, es difícil, porque la cercanía emocional con los niños es mínima. Ahora es un fenómeno, los niños quisquillosos son persuadidos con dispositivos, si no quieren comer, se les dan dispositivos. Como resultado, la comunicación y la cercanía entre padres e hijos están disminuyendo. No es demasiado tarde, (los dispositivos de adicción) deben prevenirse porque

La Ministra de PPPA enfatizó que la conmemoración del cumpleaños del Profeta puede interpretarse como un impulso importante para que las mujeres indonesias emulen los valores del Profeta Mahoma en la construcción de una familia fiel, noble y empoderadora, y fortalezcan el papel de la familia como el primer y principal entorno en la formación de los niños.

