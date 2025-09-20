Ministro de Obras Públicas: los graduados de Putech deben tener el espíritu de lucha de Bangu Indonesia

SEMARANG (Antara) – El Ministro de Obras Públicas (Obras Públicas) Dody Hanggodo preguntó al graduado del Politécnico de Obras Públicas (Putech) Semarang, Java Central, tenía un espíritu de lucha para construir toda la Indonesia.

«Los graduados de Putech deben querer trabajar en toda Indonesia, no solo quieren estar en Java», dijo el Ministro de Obras Públicas mientras asistía a la Graduación IV del Politécnico de Obras Públicas Semarang en Semarang, el sábado.

Según él, la calidad de este graduado politécnico mejorará de año en año.

Sin embargo, dijo que los desafíos que se encuentran frente a nosotros también se volvieron más pesados. Es por eso que pidió a los graduados de Putech que siempre actualicen sus conocimientos.

«Siempre actualice porque la tecnología siempre se desarrolla», agregó.

Mientras que el director de las obras públicas de Semarang, Politechnic Brawijaya, dijo que 191 graduados se habían graduado del graduado IV.

Los graduados siguieron todas las educación en el programa de estudio de tecnología de construcción de construcción de agua, tecnología de construcción de carreteras y puentes, así como tecnología de construcción.

«El programa de estudio fue diseñado en función de las necesidades en el campo», dijo.

Por ejemplo, continuó, los graduados de Putech están listos para ser utilizados en el mundo del trabajo.

«Así que este Putech graduado no se sorprende cuando trabaja en el campo porque está acostumbrado», dijo.

